أورنج الأردن تحتفل بتفوق أبناء موظفيها في التوجيهي

ساعتين ago
وطنا اليوم:في إطار التزامها الدائم بدعم مجتمعها وعائلات موظفيها، احتفلت أورنج الأردن بالنجاح الأكاديمي لأبناء موظفيها، حيث كرّمت 25 طالبةً وطالباً من المتفوقين في شهادة التوجيهي خلال فعالية خاصة أقيمت في مقر الشركة الرئيسي في البوليفارد – العبدلي.
وشهدت الفعالية حضور الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، إلى جانب أهالي الطلبة وعدد من المدراء والموظفين، حيث تم الاحتفاء بإنجازات أبنائهم في التوجيهي من خلال مجموعة من الفعاليات التي أضفت جوّاً من الفرح والمشاركة. كما قدّم الرئيس التنفيذي التهاني للطالبات والطلاب على هذا الإنجاز الهام، مشيداً بالدعم المستمر الذي قدّمه أهاليهم لتوجيههم نحو التميز.
وأعرب المدير التنفيذي للشؤون القانونية، التنظيمية، المصادر والتزويد والمدير التنفيذي للموارد البشرية في أورنج الأردن، الدكتور إبراهيم حرب بأننا في أورنج الأردن نسعد دوماً بان نكون دوماً إلى جانب موظفينا وعائلاتهم. وهذا الحدث يعكس مدى التزامنا كعائلة واحدة ويظهر روح التميّز والنجاح والفريق الواحد، والتي تشكل قيم أساسية في جوهر ثقافتنا.
لتواصل أورنج الأردن التزامها بدعم التعليم وتمكين أبنائها من تحقيق التميّز للعام الـ 18 على التوالي، لتواصل أورنج الأردن التزامها بدعم التعليم وتمكين أبنائها من تحقيق التميّز للعام الـ 18 على التوالي، حيث استفاد حتى الآن 415 طالبةً وطالباً من هذه المنح، وستُضاف 30 منحة جديدة لأبناء موظفي الشركة للعام الدراسي 2024-2025، ليصبح مجموع المنح المقدمة 445 منحة، ما يعكس حرص الشركة على تمكين الجيل القادم وتوفير فرص متكافئة للنجاح والتفوق.
