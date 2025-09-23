بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

صحة غزة: أيام قليلة تفصلنا عن توقف المستشفيات تماما

5 ساعات ago
صحة غزة: أيام قليلة تفصلنا عن توقف المستشفيات تماما

وطنا اليوم:أفادت وزارة الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، أن أياما قليلة تفصل عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في :فيسبوك”، إن “أزمة نقص الوقود فيما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة”.
وأضافت: “أيام قليلة قد تحمل معها مشاهد توقف عمل الأقسام الحيوية، مما يعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق”.
وأوضحت الوزارة أن “الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل أصبحت غير مجدية مع توقف إمدادات الوقود”.
وجددت الوزارة النداء العاجل إلى كافة الجهات المعنية بالتدخل، لضمان تعزيز أرصدة الوقود بالمستشفيات و”تجنب كارثة لا يمكن توقع نتائجها”.
وكانت الوزارة أعلنت، الإثنين، عن خروج مستشفيين في مدينة غزة شمالي القطاع عن الخدمة، بسبب تصعيد إسرائيل لهجومها البري والأضرار الناجمة عن القصف المتواصل، مع تقدم الدبابات في عمق المدينة.
وقالت الوزارة في بيان إن مستشفى الرنتيسي للأطفال تعرض قبل أيام لأضرار بالغة جراء القصف الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه، أشارت إلى وقوع هجمات إسرائيلية قرب مستشفى العيون القريب، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة أيضا.
وجاء في البيان: “الاحتلال يتعمد وبشكل ممنهج ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة، وذلك ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع”.
وبعد مرور نحو عامين على بدء الحرب، تصف إسرائيل مدينة غزة بأنها آخر معاقل حركة حماس، ويواصل الجيش الإسرائيلي هدم المباني السكنية التي يقول إن الحركة تستخدمها منذ شنت إسرائيل هجومها البري على المدينة هذا الشهر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:01

من خطاب جلالة الملك في الدورة ال ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٠٢٥

20:32

وفاة طفلة اردنية بعد لدغة من أخطر أنواع العقارب

20:17

تفكيك شبكة قادرة على تعطيل الاتصالات في نيويورك

20:14

ندوة استذكاريه للكاتب والشاعر الأردني الراحل أمجد ناصر بـ “شومان”

20:06

الاستثمار تعلن عن فرص شراكة مع القطاع الخاص في حافلات التردد السريع

19:55

الملك: الأمن لن يتحقق إلا عندما تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب

19:42

أردوغان: سكان غزة لا يقتلون بالأسلحة فقط بل بالتجويع أيضا

19:34

خلال لقاء سفيري الكويت والبحرين.. البدور: تفعيل مكاتب استقبال المرضى وعمل شراكات مع مصانع الادوية الأردنية

19:33

الأمن يوقف آسيويا بتهمة إرسال رسائل احتيالية للمخالفات المرورية

19:28

أورنج : نعمل معاً لجعل لغة الإشارة جزءاً من حياتنا اليومية

19:24

إضاءات عن زيارة دائرة الإحصاءات العامة

19:22

الوطنية الحقّة… صدقٌ وشجاعة

وفيات
عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاحوفيات الثلاثاء 23-9-2025اللواء سليم الصابر.. في ذمة اللهوفيات الاثنين 22-9-2025وفيات الأحد 21-9-2025