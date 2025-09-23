ثلاثة باحثين من جامعة البترا ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في تصنيف ستانفورد 2025

وطنا اليوم:أُدرج ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البترا ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم لعام 2025، وذلك وفق تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع دار النشر العالمية Elsevier، الذي يُعد من أبرز التصنيفات البحثية المرموقة عالميًا.

وضمّت القائمة كلًا من أ.د. ميّاس محمد أحمد الريماوي من كلية الصيدلة والعلوم الطبية، وأ.د. عنبر إبراهيم شلاش محمد من كلية العلوم الإدارية والمالية، ود. جاسم أحمد سليمان الغصاونة من الكلية ذاتها. ويُبرز هذا الإنجاز تميز جامعة البترا في مجال النشر النوعي الذي يركز على القيمة العلمية والابتكارية للأبحاث، بما يتجاوز مجرد عدد المنشورات ليعكس أثرها الفعلي في المجتمع والاقتصاد.

ويستند تصنيف ستانفورد إلى مؤشرات دقيقة لقياس جودة البحث العلمي عالميًا، من أبرزها مؤشر هيرش ومقاييس متعددة للاستشهادات حتى نهاية العام 2024. ويؤكد إدراج باحثي جامعة البترا ضمن هذا التصنيف المرموق نجاح الجامعة في ترسيخ استراتيجيتها البحثية القائمة على الصرامة العلمية والرؤية التطبيقية، حيث تمكنت خلال الأعوام الماضية من تسجيل أكثر من اثنتي عشرة براءة اختراع ونموذج منفعة صناعية عالمي في مجالات متعددة، جرى تحويل عدد منها إلى منتجات تجارية متداولة في الأسواق المحلية والإقليمية.

ويجسد هذا النهج إيمان إدارة الجامعة بأن البحث النوعي والابتكاري قادر على التحول إلى منتجات محلية منافسة، مما يجعله أحد أهم ركائز التنمية المستدامة ورافدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، كما يعزز من دور الجامعة كجسر يربط بين البحث الأكاديمي الرفيع والاحتياجات المجتمعية والصناعية الفعلية.