منصة إلكترونية للإجابة عن استفسارات الطلبة حول عملية القبول الموحد

وطنا اليوم:أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 23-9-2025 منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2025-2026، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة السادسة مساءً، ويمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى، لذا تهيب الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة خاصةً الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وإكس للإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً، وللدخول لهذه المنصة يمكن استخدام الرابط التالي:

https://rce.mohe.gov.jo/QEnquiry/