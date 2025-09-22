د.الحوراني يؤكد بمقابلة إذاعية أهمية التخصصات التقنية وفتحها الآفاق للطالب الناجح بالثانوية بسوق العمل وإستكمال البكالوريوس

وطنا اليوم:تحدّث د. ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية في لقاء مع إذاعة مزاج اف.ام ببرنامج ” الحدث و طارق حامد” عن مواكبة الجامعة للتطورات المتسارعة عالميا في المجالات التعليمية والاقتصادية والتقنية ، خصوصا ما بعد كورونا ، مما استوجب نقلة نوعية في استحداث تخصصات جديدة تواكب هذا التغيير وتواكب متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا.

وأشار الى أن جامعة عمان الاهلية هي أول جامعة خاصة في الاردن والوطن العربي، وهي ذات دور قيادي في تغيير النمط التعليمي التقليدي خصوصا في ظل التطورات والتغييرات العالمية وتغيّر النمط التعليمي العالمي وتغيّر متطلبات الاسواق العالمية ، حيث كان لابد من نقلة نوعية في مختلف التخصصات لتصبح بمعظمها تقنية وتطبيقية ، كما تم ادخال الذكاء الاصطناعي كمادة أساسية في كافة تخصصات الجامعة ، وأيضا تم استحداث الكثير من التخصصات الجديدة التي تواكب التطورات الحديثة وأسواق العمل.

وضرب مثالا تخصص المركبات الكهربائية والمطلوب في سوق العمل في ظل التحول العالمي نحو المركبات الكهربائية .

كما اشار الى العديد من التخصصات في مجالات الأعمال والهندسة وتقنية المعلومات وغيرها والتي شهدت تحوّلا وتغيّرا كبيرا في ظل المتطلبات الحديثة لأسواق العمل العالمية .

واكد ان الشهادة الجامعية ليست ترفاً ولا من أجل تعليقها على الجدار او ….الخ بل مطلباً لدخول سوق العمل والحصول على وظيفة مناسبة ونوعية لتحسين حياة الخريج ومستوى معيشته والكفاية المادية وفتح افاق الإبداع والإبتكار أمامه .

وأشار الى أن جامعة عمان الاهلية كانت سباقة بافتتاح كلية التعليم التقني بتخصصات مطلوبة بسوق العمل والحصول على اعتماد بيرسون ” BETC ” العالمي حيث يدرس الطالب الناجح بالثانوية العامة بمعدل ما فوق 50 بالمائة سنتين ليحصل على الدبلوم وبعد التخرج تُوفّر له فرصة العمل في 163 دولة في العالم ، أو بإمكانه الدراسة سنة واحدة في بريطانيا ليحصل على درجة البكالوريوس أو التجسير في جامعة عمان الاهلية للحصول على درجة البكالوريوس بذات التخصص .

وأكد أن من نجح بالثانوية العامة بمعدل أقل من 60% ليس فاشلا وأن أمامه فرص ليدرس بما يتناسب مع قدراته واستكمال دراسته بتخصصات مطلوبة في سوق العمل .

وأشار إلى التخصصات التي يوفرها هذا البرنامج ” بيرسون – BTEC ” في الجامعة ومنها : هندسة السيارات وهندسة البرمجيات والفيلم والتلفزيون والتصميم الداخلي الى جانب البرنامج الوطني تكنولوجيا الاجهزة الطبية .

كما تقدم د. الحوراني بالشكر لدولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لاهتمامهم بتطوير التعليم العالي والسياحة التعليمية ، وشكر معالي وزير التعليم العالي على استجابته برفع الأعداد المخصصة للطلبة الوافدين الى 50 بالمائة مقارنة مع أعداد الطلبة الاردنيين . مؤكدا على الأثر الايجابي الكبير لاستقطاب الطلبة الوافدين على الاقتصاد الأردني .