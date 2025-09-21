إعلان نتائج القبول الموحد للبكالوريوس في الجامعات الرسمية اليوم

وطنا اليوم:تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية للدورة الصيفية للعام الجامعي 2025-2026.

وستبدأ الوحدة في تمام الساعة الخامسة عصراً بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم.

كما ستقوم الوحدة لاحقا بإعلان النتائج التفصيلية سواءً نتائج الترشيح، أو معدلات القبول التنافسية لمختلف فئات الشهادات الثانوية على الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم البكالوريوس على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo.