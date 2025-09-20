أورنج الأردن تحتفي بيوم النظافة العالمي بفعالية تطوعية في غابة أورنج جرش

وطنا اليوم-في إطار التزامها بالاستدامة والمسؤولية البيئية، احتفلت أورنج الأردن بيوم النظافة العالمي، الذي يصادف 20 أيلول من كل عام، من خلال تنظيم فعالية تطوعية شملت حملة تنظيف وأنشطة تعزيز العمل الجماعي لموظفي الشركة في غابة أورنج جرش، وساهمت الشركة من خلال هذه المبادرة في جمع نحو 81 كيلوغراماً من النفايات وإعادة توجيهها نحو أساليب التخلص السليم أو إعادة التدوير، بما يعكس التزامها بالحد من التلوث وتعزيز مفهوم الاستدامة البيئية، ويبرز دورها الفاعل في دعم المبادرات البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية بين موظفيها.

وتأتي هذه المبادرة لتسليط الضوء على جهود أورنج في مشروع غابة أورنج جرش، الذي أثمر عن زراعة 2200 شجرة بالتعاون مع وزارة الزراعة، انسجاماً مع المشروع الوطني للتحريج. كما واصلت الشركة توسيع الرقعة الخضراء في المملكة عبر إنشاء مساحات إضافية في مواقع متعددة، منها غابة الاستقلال في ماحص، مركز أورنج للتدريب، ومركز بيانات البقعة، ليصل مجموع الأشجار التي زرعتها أورنج في مختلف مناطق المملكة إلى أكثر من 5000 شجرة. وبذلك تؤكد الشركة التزامها بإحداث أثر بيئي إيجابي ومستدام، ضمن إطار برنامج “Engage for Change” الذي أطلقته أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز مشاركة الموظفين في مبادرات المسؤولية المجتمعية.

وأكدت أورنج الأردن أن التزامها بالاستدامة يمثل نهجاً استراتيجياً تجسده من خلال مبادرات ملموسة، أبرزها برنامج بيئي متكامل يسعى بثبات نحو تحقيق هدف مجموعة أورنج العالمية بالوصول إلى صفر انبعاثات كربون بحلول عام 2040، مدعوماً بمشاركة موظفيها الذين يعكسون ثقافة العمل الجماعي والتطوع من أجل مجتمع وبيئة أفضل. ومن خلال هذه المبادرة، تعزز الشركة دورها الرائد في دعم الجهود الوطنية والعالمية للتصدي لتغير المناخ وتجسيد رؤيتها في بناء مستقبل أكثر استدامة، انسجاماً مع استراتيجية مجموعة أورنج العالمية “قيادة المستقبل”.

