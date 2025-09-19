بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد والأميرة رجوة يحضران مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأمريكي

19 سبتمبر 2025
ولي العهد والأميرة رجوة يحضران مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأمريكي

وطنا اليوم:حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، يوم أمس الخميس، مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وزوجته أوشا فانس، في واشنطن بمناسبة زيارة سموهما للولايات المتحدة.
وجرى بحث علاقات الصداقة المتينة بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تطويرها، إضافة إلى مساعي استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:53

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الوريكات

20:33

الوطني لتطوير المناهج يطلق منصة لاستقبال الملاحظات والاقتراحات

20:26

الأردن يستقبل الأسبوع الأول من الاعتدال الخريفي بأجواء صيفية لافتة

20:00

الأوراق المالية تحذر من تطور وازدياد النشاط الاحتيالي ومن الانسياق وراء حباله الوهمية

19:48

دورك سيأتي .. تهديد مباشر من وزير دفاع إسرائيل لزعيم الحوثيين

19:35

لقاء مرتقب بين ترامب والشرع في نيويورك

19:25

مسؤول فلسطيني: عباس سيخاطب الأمم المتحدة عبر الفيديو

19:21

برئاسة د. روان الحياري: تنفيذية الصحة في حزب الميثاق تعقد اجتماعها الأول

19:17

الهيئة المستقلة : الدعاية الانتخابية المقبلة ستكون إلكترونية

16:57

د. قاسم العمرو يهنئ الأستاذ الدكتور وليد العويمر

16:51

اعترافات مدرس جامعي (مسرحية مونودراما)

16:50

الأونروا: كلفة النزوح من مدينة غزة إلى جنوب القطاع 3180 دولارا

وفيات
وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميتوفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025