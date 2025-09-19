ولي العهد والأميرة رجوة يحضران مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأمريكي

وطنا اليوم:حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، يوم أمس الخميس، مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وزوجته أوشا فانس، في واشنطن بمناسبة زيارة سموهما للولايات المتحدة.

وجرى بحث علاقات الصداقة المتينة بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تطويرها، إضافة إلى مساعي استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.