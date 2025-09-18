بنك القاهرة عمان
رئيس جامعة البترا يستقبل وفداً من سفارة كازاخستان في عمّان

دقيقة واحدة ago
رئيس جامعة البترا يستقبل وفداً من سفارة كازاخستان في عمّان

وطنا اليوم:استقبل الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، رئيس جامعة البترا، وفداً من سفارة جمهورية كازاخستان في عمّان ضمّ القنصل الكازاخستاني رستم جوماتوف والمستشار أسكار أليبايوف.
وخلال اللقاء، تسلّم الوفد مذكرة التفاهم الموقّعة بين جامعة البترا وجامعة مقصود ناريكباييف، والتي عُرضت أثناء الزيارة الملكية إلى جمهورية كازاخستان.
وقد وقّع الاتفاقية عن جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، فيما وقّعها عن جامعة مقصود ناريكباييف رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سيرغي بين
وتتضمن المذكرة، التي أشرفت على بنودها مساعد رئيس الجامعة للتعاون الدولي والاتفاقيات الدكتورة كنزا منصور، عدداً من المحاور أبرزها: التعاون البحثي والأكاديمي، وتنسيق الأنشطة العلمية مثل المؤتمرات والندوات، إضافة إلى تبادل أعضاء الهيئة التدريسية ونشر البحوث العلمية المشتركة.


