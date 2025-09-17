إغلاق مركز صحي عجلون الشامل مؤقتاً بسبب تهديدات السلامة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق مركز صحي عجلون الشامل مؤقتاً بسبب التصدعات التي تهدد السلامة العامة، وذلك بناءً على توجيهات الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة.

وأشار البيان إلى أن الإغلاق سيكون اعتباراً من مساء يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، على أن يتم استقبال المراجعين في المراكز الصحية البديلة التالية ابتداءً من السبت 27 سبتمبر 2025، مع ضرورة إبراز البطاقة البيضاء الصادرة عن مركز صحي عجلون الشامل:

مركز صحي عنجرة الشامل

مركز صحي اشتفينا الشامل

مركز صحي عين جنا الأولي