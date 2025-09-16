5.3 مليار دولار الدخل السياحي خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025

وطنا اليوم:تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر آب من عام 2025 بنسبة 2.6% ليبلغ 932.2 مليون دولار، مقارنة مع انخفاض نسبته 0.3% خلال ذات الشهر من العام الماضي.

وارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 ليبلغ 5,330.4 مليون دولار، مقارنة بانخفاض نسبته 3.7% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 14.9%.

وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 من الجنسيات الآسيوية (38.4%)، والأوروبية (30.2%)، والأميركية (18.6%)، والعرب .5)5%)، والجنسيات الأخرى (34.0%)، في حين تظهر انخفاض الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 1.3%.

كما وتظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 بنسبة 4.0% ليبلغ 1,443.9 مليون دولار، حيث سجل شهر آب من عام 2025 ارتفاعًا نسبته 4.5%، ليصل إلى 196.8 مليون دولار.