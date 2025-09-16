بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

5.3 مليار دولار الدخل السياحي خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025

16 سبتمبر 2025
5.3 مليار دولار الدخل السياحي خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025

وطنا اليوم:تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر آب من عام 2025 بنسبة 2.6% ليبلغ 932.2 مليون دولار، مقارنة مع انخفاض نسبته 0.3% خلال ذات الشهر من العام الماضي.
وارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 ليبلغ 5,330.4 مليون دولار، مقارنة بانخفاض نسبته 3.7% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 14.9%.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 من الجنسيات الآسيوية (38.4%)، والأوروبية (30.2%)، والأميركية (18.6%)، والعرب .5)5%)، والجنسيات الأخرى (34.0%)، في حين تظهر انخفاض الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 1.3%.
كما وتظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 بنسبة 4.0% ليبلغ 1,443.9 مليون دولار، حيث سجل شهر آب من عام 2025 ارتفاعًا نسبته 4.5%، ليصل إلى 196.8 مليون دولار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:28

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

20:38

الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها ببورصة عمان والهند تتصدر القائمة

20:22

فريق طبي اردني ينقذ شاباً فلسطينيا تعرض لاصابة قاتلة من مستوطنين

20:12

التلهوني: تعديلات تشريعية لفك قيود تتعلق بالتوقيع الإلكتروني

19:57

تهديد إسباني بالانسحاب من المونديال بسبب إسرائيل

19:47

Orange Jordan Sponsors “Minecraft” Event to Boost Digital Innovation & Empower Youth

19:46

الأسواق الحرة الأردنية تحقق إنجازاً إقليمياً بافتتاح السوق الحرة جدة

19:44

حادثة الفلافل .. ارتفاع حالات التسمم بإربد إلى 42

19:35

استضافة الأردن لمؤتمر مكافحة الطائرات المسيّرة تعكس مكانته الإقليمية

19:23

زيارة أمير قطر للأردن… دلالات ورسائل استراتيجية

19:18

الاتحاد الأوروبي يصرف 250 مليون يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية للأردن

19:12

الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي

وفيات
وفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025وفيات الاثنين 15-9-2025وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادبا