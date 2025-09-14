بنك القاهرة عمان
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية غدا

13 ثانية ago
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية غدا

وطنا اليوم:بلغت شركة كهرباء اربد، متصرفية لواء الوسطية، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن عدة مناطق غدا الاثنين.
ويشمل الفصل مناطق كفر أسد، والخراج، كفر أسد طريق الغور، ومجاوري معصرة كفر أسد، ومبنى المتصرفية، ومكتب الأحوال المدنية للوسطية، ومركز شابات الوسطية، والبريد الأردني كفرأسد، المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ومبنى بلدية منطقة الخراج، ومبنى بلدية منطقة كفرأسد، ومحكمة بلدية الوسطية، ومركز صحي الخراج.
وقالت الشركة، إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق، وسيكون من الساعة 9.30 صباحا وحتى 5 عصرا.


