الدكتور محمد واصف يقود الأردن للتألق في المهرجان الثقافي العالمي بالهند

وطنا اليوم-كارناتاكا – بنغالور – الهند

في مشاركة لافتة حملت شعار “عالم واحد عائلة واحدة”، قدّم الأردن يومًا ثقافيًا وموسيقيًا استثنائيًا ضمن فعاليات المهرجان الثقافي العالمي الذي تحتضنه مدينة بنغالور الهندية بمشاركة أكثر من 120 دولة، وبحضور السفير الأردني في الهند يوسف عبدالغني، إلى جانب شخصيات هندية ودولية بارزة.

قاد الوفد الأردني الأكاديمي والموسيقي الدكتور محمد واصف، الذي استهل الفعالية بمحاضرة مؤثرة باللغة الإنجليزية بعنوان “الموسيقى للإنسانية جمعاء” أمام آلاف الحضور من أكاديميين وطلبة جامعيين من مختلف التخصصات. وأوضح واصف أن الموسيقى تمثل لغة عالمية تتجاوز الحدود، وتوحّد الشعوب رغم اختلاف لغاتها وثقافاتها، كما شبّهها بأوركسترا تتناغم آلاتها رغم تباينها لتنتج أجمل مقطوعات الانسجام والسلام. وأكد أن تعليم الموسيقى للأطفال حق إنساني يعزز القيم المشتركة ويعمّق الروابط بين الشعوب.

وفي الأمسية، ألقى السفير الأردني محاضرة عن تاريخ الأردن والعلاقات الأردنية–الهندية، أعقبها عرض تقديمي للفنانة رشا حداد تناول الجغرافيا الأردنية وموروثها الشعبي والسياحي. ثم قدّمت الفرقة الموسيقية الأردنية بقيادة الدكتور واصف عرضًا استثنائيًا جمع أكثر من 70 أغنية من رواد الأغنية الأردنية مثل عبده موسى وتوفيق النمري وجميل العاص وغيرهم، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وضمّت الفرقة مزيجًا من الخبرة والشباب، بمشاركة الدكتور محمد واصف على آلة العود، والأستاذ نشأت درابسة على القانون، والأستاذ مالك البرماوي على الإيقاع، والفنانة نانسي بيترو كمطربة، إضافة إلى معتز عبده على الكمان، وكرم هلسة على الناي، والمطرب سعد حطيبات، مع عروض الدبكة الأردنية التي قدّمها أنس زكريا ورشا حداد.

ورغم القيود التي فرضتها إدارة المهرجان على استخدام الآلات التقليدية فقط، أبدع الوفد الأردني في إبراز موروثه الغنائي والإيقاعي الحي، ما أهّله للتكريم على المسرح، وترشيحه للمشاركة في الحفل الختامي الكبير للمهرجان المقرر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تأكيدًا على مكانة الأردن الثقافية والفنية عالميًا