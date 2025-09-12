بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

هاكر يخترق هاتف كاتس.. وينشر فيديو وجيزا لمكالمة دامت ثوان

ساعتين ago
هاكر يخترق هاتف كاتس.. وينشر فيديو وجيزا لمكالمة دامت ثوان

وطنا اليوم:تمكن “هاكر” تركي من الاتصال برقم هاتف وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ونشر مقطعاً مقتضباً من مكالمة قصيرة أجراها معه عبر “فيديو كول”.
ولعل المفارقة أن الوزير الإسرائيلي أجاب على المكالمة، لكنه سرعان ما أقفل الخط حين بدأ الهاكر بشتمه.
وهدد كاتس، بالقضاء على من وصفهم بأنهم “رفاق القراصنة”، الذين أقدموا على اختراق هاتفه الخاص وتوجيه الإهانات له خلال مكالمة هاتفية مرئية، متهماً جماعات “إسلامية متطرفة” منظمة باستهدافه.
ونشرت مجموعة قراصنة  أتراك، مساء الخميس، رقم هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ولقطة شاشة لمحادثة قصيرة أجراها أحد عناصر المجموعة مع الوزير.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن أحد القراصنة الإلكترونيين أجرى اتصالًا بوزير الدفاع ووجّه له الشتائم والإهانات، قبل أن ينشر لقطة شاشة للمكالمة.
من جهتها، أشارت مصادر عبرية إلى أن كاتس ردّ على المكالمة عن طريق الخطأ، لكنه أغلق الخط فورًا.
وعلّق الوزير على نشر صورته قائلاً: “عصابات متطرفة إسلامية منظمة من مختلف دول العالم تتصل بهاتفي المدني غير السري، وتترك رسائل كراهية وتهديدات”.
وأضاف كاتس في تدوينة عبر منصة “إكس”: “سيستمرون في الاتصال والتهديد، وسأواصل إصدار الأوامر بالقضاء على رفاقهم من القادة الإرهابيين”، على حد تعبيره.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:08

سعيد بهاء المصري يكتب : كيف تتعامل دول العالم مع محصول القمح والشعير

14:04

قادة الذكاء الاصطناعي العالميون يجتمعون في القاهرة لإطلاق الاستعدادات لتنظيم قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي الشرق الأوسط وأفريقيا في مصر 2026

13:59

ضابط ينقذ حياة مواطن تعرض لتشنجات أثناء السباحة وسط البحر

13:52

هيئة الخدمة توضح بشأن اختبار تقييم الكفايات للوظيفة وتعليمات الدوام المرن

13:48

حديث الصفدي ملخص للموقف الأردني

13:34

سامي الطرابلسي .. أول تونسي يتأهل للمونديال كلاعب ومدرب

13:28

المملكة المتحدة تفرض 100 عقوبة جديدة ضد روسيا

13:25

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات

11:35

كلمة الأردن القوية في مجلس الأمن تثير تفاعلا واسعا

11:15

الأطعمة الحارة.. سر صغير يغير صحة قلبك وعقلك

11:05

مصادر : خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من غزة تواجه عقبة مصرية

10:58

وفاتان بحوادث منفصلة في اربد ومادبا

وفيات
وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025