بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

مفارقات سوق العمل في المملكة وتخطيط الحكومات.!

3 ساعات ago
مفارقات سوق العمل في المملكة وتخطيط الحكومات.!

الخبير موسى الصبيحي

إذا كان الأردن يحتل المرتبة ( 12 ) عالمياً من بين ( 187 ) دولة حول العالم من حيث الأعلى في مؤشّر البطالة العام بحسب قاعدة بيانات البنك الدولي ومقارنات البطالة “دولياً وفقاً لنموذج منظمة العمل الدولية للعام 2024. فماذا يمكن أن نعمل وهل لدينا خارطة طريق واضحة المعالم لإيجاد حلول ناجعة لمعضلة متفاقمة ؟!

هذا السؤال أطرحه على الحكومة التي يبدو أنها تكتفي كما سابقتها بهدف استحداث مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات بحسب رؤية التحديث الاقتصادي دون تخطيط شامل وثاقب. وحتى لو استطاعت الحكومات توفير هذا العدد من فرص العمل فلن تكون كافية أبداً في ظل تزايد موجات المؤهّلين لدخول سوق العمل سنوياً وضعف أدوات الحكومة والقطاع الخاص للتعامل معهم واستيعابهم.

أَنْ تكون الأردن في المرتبة “12” عالمياً بين الدول الأعلى في معدّلات البطالة، فهذه تكشف ليس فقط حجم التحديات الكبيرة التي واجهناها على مرّ العقدين الفائتين، وإنما تكشف هشاشة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وعدم شموليته، ناهيك عن التفكير الأحادي للحكومات، الذي اتّسم لدى معظمها بالنظرة المحدودة المحكومة بإلإطار الزمني لكل حكومة، ولم يكن تفكيراً أو تخطيطاً عابراً للحكومات، باستثناء رؤية التحديث الاقتصادي الراهنة.

إلى اليوم لا زالت الحكومات تعمل وتخطط لمواجهة معضلة البطالة دون أن تمتلك قاعدة بيانات صحيحة لسوق العمل، فإلى اليوم لا يوجد ضبط للعمالة غير الأردنية، وكيف تضبطها دون أن تمتلك إحصاءها.؟

أروني أي دولة في العالم غير الأردن يتجاوز معدل البطالة بين مواطنيها ضِعفَيْ معدل البطالة لغير مواطنيها على أرضها (معدل البطالة للأردنيين 21.3% بينما لغير الأردنيين في المملكة 9.7% بحسب دائرة الإحصاءات العامة).!

أروني دولة في العالم يعاني ما لا يقل عن نصف مليون مواطن فيها من البطالة ولا يجدون فرصاً للعمل فيما يحتل فيها حوالي ( 1.3 ) مليون شخص غير مواطن أعمالاً ووظائف ممتدة على كافة القطاعات الاقتصادية المنظمة وغير المنظمة.!

أروني دولة في العالم غير الأردن تجد فيها ( 10 ) مشتغلين مواطنين “أردنيين” يقابلهم ( 8 ) مشتغلين غير أردنيين بحسب تقرير “قراءة معمقة للبطالة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني”.!

أروني دولة في العالم غير الأردن تشكّل القوى العاملة غير الوطنية فيها ما لا يقل عن (40%) من إجمالي القوى العاملة فيها.!

أنْ نحتل المرتبة (12) عالمياً في معدل البطالة يعني أنّنا بحاجة إلى حكومة استثنائية في كل شيء؛ تفكيرها، قوّتها، حصافتها، جرأتها، قياداتها، حزمها، نزاهتها، ريادتها، ورئيس استثنائي يعمل باستثنائية تشاركية شاملة مع فريق لا يتعب ولا ينصب ولا يمل ولا يكل لأكثر من (24) ساعة في اليوم والليلة.. أما كيف يأتي بالساعات الأضافية فهذا عمله ومسؤوليته.!

أخيراً أقول؛ إنّ مستقبل الضمان وقوته مرهونان بفرص العمل المستحدثة ولا يُضعِفه إلا بطالة متفاقمة دون حلول.!


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:08

سعيد بهاء المصري يكتب : كيف تتعامل دول العالم مع محصول القمح والشعير

14:04

قادة الذكاء الاصطناعي العالميون يجتمعون في القاهرة لإطلاق الاستعدادات لتنظيم قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي الشرق الأوسط وأفريقيا في مصر 2026

13:59

ضابط ينقذ حياة مواطن تعرض لتشنجات أثناء السباحة وسط البحر

13:52

هيئة الخدمة توضح بشأن اختبار تقييم الكفايات للوظيفة وتعليمات الدوام المرن

13:48

حديث الصفدي ملخص للموقف الأردني

13:34

سامي الطرابلسي .. أول تونسي يتأهل للمونديال كلاعب ومدرب

13:28

المملكة المتحدة تفرض 100 عقوبة جديدة ضد روسيا

13:25

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات

11:43

هاكر يخترق هاتف كاتس.. وينشر فيديو وجيزا لمكالمة دامت ثوان

11:35

كلمة الأردن القوية في مجلس الأمن تثير تفاعلا واسعا

11:15

الأطعمة الحارة.. سر صغير يغير صحة قلبك وعقلك

11:05

مصادر : خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من غزة تواجه عقبة مصرية

وفيات
وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025