العبداللات يكشف عن أهم أسباب الرسوب في اختبار القيادة العملي

وطنا اليوم:أكد رئيس الجمعية الأردنية لمراكز تدريب السواقين، إبراهيم العبداللات، أن أبرز أسباب الرسوب المتكرر في امتحان القيادة العملي تعود إلى الارتباك والخوف أثناء الفحص، وعدم كفاية التدريب الذي يحصل عليه المتقدمون في بعض المراكز.

وكشف العبداللات، في تصريحات تلفزيونية أن التشدد في الفحص الحالي سببه تركيز المدققين على جميع الملاحظات المرورية، حتى تلك التي يعتبرها البعض بسيطة، مؤكدًا أنها قد تكون سببًا مباشرًا في وقوع الحوادث.

وكشف العبداللات أن الجمعية تقدمت بطلب رسمي لمديرية الأمن العام يهدف إلى إلزام المتقدمين الذين يرسبون في الامتحان بالعودة إلى مراكز التدريب للحصول على حصص إضافية، كشرط أساسي للسماح لهم بإعادة التقدم للامتحان مرة أخرى.

وبرر العبداللات التشدد الملحوظ في الفحص العملي الحالي بأن المدققين يركزون على جميع الملاحظات المرورية دون أي تساهل، موضحًا أن “العديد من الملاحظات التي قد تبدو بلا قيمة للمتقدمين، يمكن أن تكون هي نفسها أسبابًا لوقوع الكوارث على الطرق”.

وأشار إلى أن أكثر الأخطاء شيوعًا بين المتقدمين تشمل:

– عدم تشغيل المركبة بشكل صحيح.

– ضعف الاستعداد النفسي.

– التعامل غير المناسب مع عناصر المرور.

– الوقوف المفاجئ.

– التجاوز الخاطئ.

ولفت العبداللات إلى أن عدد مراكز تدريب السواقة في الأردن يبلغ 184 مركزًا منها 80 في العاصمة عمان، وتخضع لرقابة دورية من إدارة السير لضبط جودة التدريب.