بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

العبداللات يكشف عن أهم أسباب الرسوب في اختبار القيادة العملي

4 ساعات ago
العبداللات يكشف عن أهم أسباب الرسوب في اختبار القيادة العملي

وطنا اليوم:أكد رئيس الجمعية الأردنية لمراكز تدريب السواقين، إبراهيم العبداللات، أن أبرز أسباب الرسوب المتكرر في امتحان القيادة العملي تعود إلى الارتباك والخوف أثناء الفحص، وعدم كفاية التدريب الذي يحصل عليه المتقدمون في بعض المراكز.
وكشف العبداللات، في تصريحات تلفزيونية أن التشدد في الفحص الحالي سببه تركيز المدققين على جميع الملاحظات المرورية، حتى تلك التي يعتبرها البعض بسيطة، مؤكدًا أنها قد تكون سببًا مباشرًا في وقوع الحوادث.
وكشف العبداللات أن الجمعية تقدمت بطلب رسمي لمديرية الأمن العام يهدف إلى إلزام المتقدمين الذين يرسبون في الامتحان بالعودة إلى مراكز التدريب للحصول على حصص إضافية، كشرط أساسي للسماح لهم بإعادة التقدم للامتحان مرة أخرى.
وبرر العبداللات التشدد الملحوظ في الفحص العملي الحالي بأن المدققين يركزون على جميع الملاحظات المرورية دون أي تساهل، موضحًا أن “العديد من الملاحظات التي قد تبدو بلا قيمة للمتقدمين، يمكن أن تكون هي نفسها أسبابًا لوقوع الكوارث على الطرق”.
وأشار إلى أن أكثر الأخطاء شيوعًا بين المتقدمين تشمل:

– عدم تشغيل المركبة بشكل صحيح.
– ضعف الاستعداد النفسي.
– التعامل غير المناسب مع عناصر المرور.
– الوقوف المفاجئ.
– التجاوز الخاطئ.

ولفت العبداللات إلى أن عدد مراكز تدريب السواقة في الأردن يبلغ 184 مركزًا منها 80 في العاصمة عمان، وتخضع لرقابة دورية من إدارة السير لضبط جودة التدريب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:08

سعيد بهاء المصري يكتب : كيف تتعامل دول العالم مع محصول القمح والشعير

14:04

قادة الذكاء الاصطناعي العالميون يجتمعون في القاهرة لإطلاق الاستعدادات لتنظيم قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي الشرق الأوسط وأفريقيا في مصر 2026

13:59

ضابط ينقذ حياة مواطن تعرض لتشنجات أثناء السباحة وسط البحر

13:52

هيئة الخدمة توضح بشأن اختبار تقييم الكفايات للوظيفة وتعليمات الدوام المرن

13:48

حديث الصفدي ملخص للموقف الأردني

13:34

سامي الطرابلسي .. أول تونسي يتأهل للمونديال كلاعب ومدرب

13:28

المملكة المتحدة تفرض 100 عقوبة جديدة ضد روسيا

13:25

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات

11:43

هاكر يخترق هاتف كاتس.. وينشر فيديو وجيزا لمكالمة دامت ثوان

11:35

كلمة الأردن القوية في مجلس الأمن تثير تفاعلا واسعا

11:15

الأطعمة الحارة.. سر صغير يغير صحة قلبك وعقلك

11:05

مصادر : خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من غزة تواجه عقبة مصرية

وفيات
وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025