هالة صدقي تنفعل دفاعا عن سلوم حداد

وطنا اليوم:ردت الفنانة المصرية هالة صدقي على تصريحات الفنان السوري القدير سلوم حداد بعدما تحدث بشكل مباشر عن قدرات بعض الممثلين المصريين في عدم إتقان اللغة العربية الفصحى.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل المذاع عبر قناة “صدى البلد 2″، قالت صدقي إنها تستغرب ما وصفته بـ”الحساسية المفرطة” تجاه كلمات حداد، موضحة: “ربما كان محقًا في رأيه، فاليوم نفتقد الأعمال الدرامية التي تبرز قدرة الفنانين على إجادة الفصحى”.

وأضافت أن الساحة الفنية لم تعد تزخر برموز مثل عبد الله غيث، أشرف عبد الغفور، أو نور الشريف، الذين اشتهروا بحبهم وإتقانهم للغة العربية، مشيرة إلى أن الجيل الجديد لم تتح له فرصة متابعة أعمال درامية بالفصحى، ما انعكس على قدراته في هذا المجال.

وأكدت هالة صدقي أنها شخصيًا لا تتقن الفصحى بشكل كامل، لكنها لا تعتبر ذلك انتقاصًا من موهبتها، قائلة: “أنا لست أستاذة جامعية، أنا ممثلة، والتمثيل لا يقتصر فقط على إتقان العربية الفصحى”.

وفي فيديو آخر قالت بنبرة منفعلة في تصريحات إعلامية على هامش تكريمها بمهرجان “بردية” للفيلم القصير بدار الأوبرا المصرية إن “حداد لديه الحق فيما قاله ولا داعي للحساسية”، مشيرة إلى أن “كثيرين من الجيل الجديد لا يجيدون الفصحى، حتى المذيعين يتحدثون العامية”، ولذا فهي لا ترى في كلامه أي إساءة بل هو رأي صائب، وفق قولها.

وأضافت أن “سلوم حداد كان يقصد الممثلين الذين يتحدثون بالفصحى، فقد كان عندنا نماذج مشرفة وفطاحل مثل أشرف عبد الغفور، نور الشريف، عبد الله غيث، محمود ياسين، لكن الجيل الجديد لا يعرف أبسط قواعد النطق أو النحو”.

وأوضحت أنه “لا داعي لتضخيم الأمور، فاللغة الفصحى لم نعد نسمعها إلا في نشرات الأخبار وسلوم لم يكن يقصد أي إساءة”