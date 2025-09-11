المصري يتفقد البنية التحتية لمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد

وطنا اليوم:تفقد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، الخميس سير العمل في مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد، واطلع على أعمال البنية التحتية والشوارع المحيطة بالمبنى لضمان جاهزيتها قبل الافتتاح.

​خلال الجولة، التي رافقه فيها رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، استمع الوزير إلى شرح مفصل عن الأعمال الجارية، حيث تفقد الشوارع الجنوبية التي تم الانتهاء من تعبيدها بخلطات إسفلتية جديدة كما شملت الجولة الشوارع الشمالية والشرقية التي ستشهد أعمال تحسينات وتطوير مستقبلي.

​وأكد المصري على أهمية إنجاز جميع الطرق المؤدية إلى المستشفى والمحيطة به، مشدداً على أن هذا المشروع الحيوي يتطلب أعلى مستوى من التنسيق لضمان سهولة وصول المواطنين والمراجعين.

كما تفقد الوزير الشوارع الجديدة التي تربط المستشفى بالأحياء المجاورة وشارع الـ100، والتي تهدف إلى تسهيل الحركة المرورية وتخفيف الازدحام.

​وشدد الوزير على أن وزارة الإدارة المحلية تقدم كافة أشكال الدعم للبلديات لإنجاز المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين وتحسن من جودة الخدمات المقدمة لهم.

​من جانبه، أوضح رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، أن البلدية تعمل على ربط المستشفى الجديد بشبكة طرق حيوية لتسهيل وصول المواطنين من مختلف الأحياء.

وأشار العزام إلى أن الطرق الجديدة ستربط مباشرة المستشفى بـ”شارع الميه”، مما سيسهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام المروري وتوفير مسار أسرع وأكثر سلاسة للمراجعين. وأضاف أن آلية الربط ستكون من خلال مسارات جديدة مصممة بعناية لضمان انسيابية الحركة وتسهيل التنقل داخل المنطقة