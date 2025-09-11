بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

المصري يتفقد البنية التحتية لمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد

23 ثانية ago
المصري يتفقد البنية التحتية لمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد

وطنا اليوم:تفقد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، الخميس سير العمل في مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد، واطلع على أعمال البنية التحتية والشوارع المحيطة بالمبنى لضمان جاهزيتها قبل الافتتاح.
​خلال الجولة، التي رافقه فيها رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، استمع الوزير إلى شرح مفصل عن الأعمال الجارية، حيث تفقد الشوارع الجنوبية التي تم الانتهاء من تعبيدها بخلطات إسفلتية جديدة كما شملت الجولة الشوارع الشمالية والشرقية التي ستشهد أعمال تحسينات وتطوير مستقبلي.
​وأكد المصري على أهمية إنجاز جميع الطرق المؤدية إلى المستشفى والمحيطة به، مشدداً على أن هذا المشروع الحيوي يتطلب أعلى مستوى من التنسيق لضمان سهولة وصول المواطنين والمراجعين.
كما تفقد الوزير الشوارع الجديدة التي تربط المستشفى بالأحياء المجاورة وشارع الـ100، والتي تهدف إلى تسهيل الحركة المرورية وتخفيف الازدحام.
​وشدد الوزير على أن وزارة الإدارة المحلية تقدم كافة أشكال الدعم للبلديات لإنجاز المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين وتحسن من جودة الخدمات المقدمة لهم.
​من جانبه، أوضح رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، أن البلدية تعمل على ربط المستشفى الجديد بشبكة طرق حيوية لتسهيل وصول المواطنين من مختلف الأحياء.
وأشار العزام إلى أن الطرق الجديدة ستربط مباشرة المستشفى بـ”شارع الميه”، مما سيسهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام المروري وتوفير مسار أسرع وأكثر سلاسة للمراجعين. وأضاف أن آلية الربط ستكون من خلال مسارات جديدة مصممة بعناية لضمان انسيابية الحركة وتسهيل التنقل داخل المنطقة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:17

طوفان تونسي يودع أسطول الصمود العالمي

20:02

مصدر في المقاومة: عصابات من العملاء والمستعربين اختطفت مجاهدين بغزة

19:44

لن تكون هناك دولة فلسطينية .. نتنياهو يوقع خطة الاستيطان E1 في الضفة الغربية

19:33

ولي العهد يطلع على سير الأمور العملياتية والتدريبية التي تنفذها القوات المسلحة

19:31

بتوجيهات ملكية الجهود الرسمية تنجح بالإفراج عن المواطنة الأردنية لانا كتاو

19:29

المهندس عبد الفتاح طوقان

19:27

«الفوسفات» و«كورومانديل» الهندية تبحثان اليوم التوسع الاستراتيجي وتوريد 300 ألف طن من حامض الفوسفوريك سنويًا

19:26

الأردن يدين التهديدات العدوانية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بحقّ قطر

19:20

مقترح أردني سوري تركي بتفعيل الخط الحديدي الحجازي وفتح معبر باب الهوى أمام الشاحنات الأردنية

16:50

د .الحوراني بمقابلة مع عمان TV : نقلة نوعية في عمان الأهلية عبر التخصصات الجديدة وتوفير فرص عمل للخريجين … فيديو

16:40

عودة أكثر من 150 ألف لاجئ سوري طوعا من الأردن إلى بلادهم

16:36

الدوحة تشيّع شهداء الهجوم الإسرائيلي بمشاركة أمير قطر

وفيات
وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025