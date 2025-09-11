«الفوسفات» و«كورومانديل» الهندية تبحثان اليوم التوسع الاستراتيجي وتوريد 300 ألف طن من حامض الفوسفوريك سنويًا

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، مع رئيس مجلس إدارة شركة كورومانديل الدولية الهندية، آرون القابان، والرئيس التنفيذي للشركة، سانكرا سوبرا مانيان، وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية، المهندس عبدالوهاب الرواد، خلال الاجتماعات التي عقدت اليوم في المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة، سبل التعاون بين الجانبين، ومنها أن تقوم شركة مناجم الفوسفات الأردنية بتزويد شركة كورومانديل الهندية بـ500 ألف طن من الفوسفات الأردني سنويًا اعتبارًا من شهر نيسان من العام المقبل.

كما تم بحث أن تقوم شركة الفوسفات الأردنية، اعتبارًا من مطلع العام المقبل، بتزويد «كورومانديل» بـ250 ألف طن من حامض الفوسفوريك سنويًا، ترتفع تدريجيًا إلى 300 ألف طن مع نهاية عام 2027، على أن يستمر الاتفاق لمدة عشر سنوات، بما يعكس الثقة بقدرات «الفوسفات الأردنية» ومكانتها الريادية عالميًا.

ورحب رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور الذنيبات، بتوسيع التعاون بين الشركتين، متمنيًا أن يتم عقد شراكة استراتيجية لإقامة صناعات أسمدة داخل الأردن لتلبية احتياجات «كورومانديل» والأسواق التي تتعامل معها.

وتناول البحث آليات التعاون في تلبية احتياجات الشركة الهندية من الاسمدة الفوسفاتية وخاصة سماد الداب ، وتطوير مشاريع مشتركة تدعم استراتيجيات النمو والتوسع لدى الشركتين.