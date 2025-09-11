بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

«الفوسفات» و«كورومانديل» الهندية تبحثان اليوم التوسع الاستراتيجي وتوريد 300 ألف طن من حامض الفوسفوريك سنويًا

33 ثانية ago
«الفوسفات» و«كورومانديل» الهندية تبحثان اليوم التوسع الاستراتيجي وتوريد 300 ألف طن من حامض الفوسفوريك سنويًا

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، مع رئيس مجلس إدارة شركة كورومانديل الدولية الهندية، آرون القابان، والرئيس التنفيذي للشركة، سانكرا سوبرا مانيان، وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية، المهندس عبدالوهاب الرواد، خلال الاجتماعات التي عقدت اليوم في المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة، سبل التعاون بين الجانبين، ومنها أن تقوم شركة مناجم الفوسفات الأردنية بتزويد شركة كورومانديل الهندية بـ500 ألف طن من الفوسفات الأردني سنويًا اعتبارًا من شهر نيسان من العام المقبل.

كما تم بحث أن تقوم شركة الفوسفات الأردنية، اعتبارًا من مطلع العام المقبل، بتزويد «كورومانديل» بـ250 ألف طن من حامض الفوسفوريك سنويًا، ترتفع تدريجيًا إلى 300 ألف طن مع نهاية عام 2027، على أن يستمر الاتفاق لمدة عشر سنوات، بما يعكس الثقة بقدرات «الفوسفات الأردنية» ومكانتها الريادية عالميًا.
ورحب رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور الذنيبات، بتوسيع التعاون بين الشركتين، متمنيًا أن يتم عقد شراكة استراتيجية لإقامة صناعات أسمدة داخل الأردن لتلبية احتياجات «كورومانديل» والأسواق التي تتعامل معها.
وتناول البحث آليات التعاون في تلبية احتياجات الشركة الهندية من الاسمدة الفوسفاتية وخاصة سماد الداب ، وتطوير مشاريع مشتركة تدعم استراتيجيات النمو والتوسع لدى الشركتين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:26

الأردن يدين التهديدات العدوانية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بحقّ قطر

19:20

مقترح أردني سوري تركي بتفعيل الخط الحديدي الحجازي وفتح معبر باب الهوى أمام الشاحنات الأردنية

16:50

د .الحوراني بمقابلة مع عمان TV : نقلة نوعية في عمان الأهلية عبر التخصصات الجديدة وتوفير فرص عمل للخريجين … فيديو

16:40

عودة أكثر من 150 ألف لاجئ سوري طوعا من الأردن إلى بلادهم

16:36

الدوحة تشيّع شهداء الهجوم الإسرائيلي بمشاركة أمير قطر

16:10

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: ضربة إسرائيل في قطر.. صفعة لسيادة العرب برعاية أمريكية

16:07

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

15:56

الصفدي يشارك بجلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر

15:52

مصادر حكومية توضح حقيقة عودة العمل بالتوقيت الشتوي في الأردن

15:47

المياه تضبط اعتداءً على خط رئيسي في منطقة حكما

15:44

بعدما أسقطوا الحكومة ولاحقوا وزراءها في الشوارع.. محادثات بين الجيش ومحتجي نيبال

15:23

مصادر : قطر ستعيد تقييم شراكتها الأمنية مع واشنطن بعد الاحساس بالخيانة

وفيات
وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025