بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

وفد من منظمة الصحة العالمية يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7

24 ثانية ago
وفد من منظمة الصحة العالمية يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7

وطنا اليوم:زار وفد من منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 وكان في استقباله قائد قوة المستشفى ومدير المستشفى.
واستمع الوفد إلى شرح مفصل حول آلية عمل المستشفى والاختصاصات الطبية المتوفرة وطبيعة الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى والتي تعكس الاهتمام الكبير للمواطنين لتلبية احتياجاتهم في قطاع غزة.
وأشاد الوفد الضيف بالجهود الطبية والإغاثية الأردنية في تعزيز القطاع وعمل مبادرة “استعادة الامل” في وحدة دعم مبتوري الاطراف الموجودة فقط في المستشفى الميداني الاردني جنوب غزة واستقباله لحالات طارئة حرجة تتطلب تدخل جراحي فوري وعمليات نوعية غير متوفرة في مستشفيات القطاع مؤكداً استعداده للتعاون المستمر مع المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة للتخفيف من معاناة المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع.
وتأتي الزيارة لبحث سُبل التعاون لدعم النظام الصحي وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين واهتمام قيادة المستشفى الميداني على التواصل مع جميع المؤسسات والمنظمات في القطاع التي تساعد على تسهيل المهمة والواجب الإنساني الذي يقوم به المستشفى


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:15

البنك الأوروبي للاستثمار: الناقل الوطني للمياه مشروع مفصلي للاقتصاد الأردني

14:10

اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

13:00

تفاصيل صادمة .. القبض على معــذِّب القطط في اربد

12:44

الأردن يتلقى دعوة سعودية للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه

12:32

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.86% للشهور الثمانية الأولى

12:15

الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة الأحد والاثنين المقبلين لبحث الاعتداء الإسرائيلي

12:00

هل تحظر الحكومة الأردنية لعبة روبلوكس المثيرة للجدل

11:50

أنور خليل: راتب تقاعد الفنان الأردني 300 دينار يدفع منه 150 حاليا

11:43

كريستيانو رونالدو يثير الجدل بمتابعة داعية إسلامي بالبرتغال

11:34

الأمن العام يضبط سائق شحن لنقله 21 راكباً بطريقة خطرة

11:23

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه للجمعية العربية لحماية الطبيعة

11:15

الجمارك تضبط 13100 كروز دخان وسجائر إلكترونية ومعسل

وفيات
وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025