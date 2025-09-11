وفد من منظمة الصحة العالمية يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7

وطنا اليوم:زار وفد من منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 وكان في استقباله قائد قوة المستشفى ومدير المستشفى.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل حول آلية عمل المستشفى والاختصاصات الطبية المتوفرة وطبيعة الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى والتي تعكس الاهتمام الكبير للمواطنين لتلبية احتياجاتهم في قطاع غزة.

وأشاد الوفد الضيف بالجهود الطبية والإغاثية الأردنية في تعزيز القطاع وعمل مبادرة “استعادة الامل” في وحدة دعم مبتوري الاطراف الموجودة فقط في المستشفى الميداني الاردني جنوب غزة واستقباله لحالات طارئة حرجة تتطلب تدخل جراحي فوري وعمليات نوعية غير متوفرة في مستشفيات القطاع مؤكداً استعداده للتعاون المستمر مع المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة للتخفيف من معاناة المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع.

وتأتي الزيارة لبحث سُبل التعاون لدعم النظام الصحي وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين واهتمام قيادة المستشفى الميداني على التواصل مع جميع المؤسسات والمنظمات في القطاع التي تساعد على تسهيل المهمة والواجب الإنساني الذي يقوم به المستشفى