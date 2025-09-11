بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

27 ثانية ago
اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

وطنا اليوم:رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الخميس، حفل تخريج كوكبة جديدة من الشرطة المستجدين في مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية.
واستعرض اللواء المعايطة خلال حفل التخريج، طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، في مشهد عكس مستوى الاحترافية والانضباط الذي وصلوا إليه خلال فترة التدريب.
وتلقى الخريجون خلال الدورة عدداً من المساقات العلمية المتخصصة بالعلوم الشُرطية والإدارية والقانونية، بالإضافة إلى برامج تدريبية مكثفة حول كيفية استخدام الأسلحة المختلفة، والدفاع عن النفس، واللياقة البدنية.
وفي نهاية التخريج الذي حضره عدد من كبار ضباط الأمن العام وذوو الخريجين، وزع اللواء المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:00

تفاصيل صادمة .. القبض على معــذِّب القطط في اربد

12:44

الأردن يتلقى دعوة سعودية للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه

12:32

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.86% للشهور الثمانية الأولى

12:15

الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة الأحد والاثنين المقبلين لبحث الاعتداء الإسرائيلي

12:00

هل تحظر الحكومة الأردنية لعبة روبلوكس المثيرة للجدل

11:50

أنور خليل: راتب تقاعد الفنان الأردني 300 دينار يدفع منه 150 حاليا

11:43

كريستيانو رونالدو يثير الجدل بمتابعة داعية إسلامي بالبرتغال

11:34

الأمن العام يضبط سائق شحن لنقله 21 راكباً بطريقة خطرة

11:23

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه للجمعية العربية لحماية الطبيعة

11:15

الجمارك تضبط 13100 كروز دخان وسجائر إلكترونية ومعسل

11:12

الأردن وقطر يرسلان مساعدات إغاثية إلى سوريا

11:03

لماذا تصدر مقتل الناشط الأميركي الداعم للاحتلال تشارلي كيرك منصات التواصل؟

وفيات
وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025