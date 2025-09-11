اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

وطنا اليوم:رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الخميس، حفل تخريج كوكبة جديدة من الشرطة المستجدين في مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية.

واستعرض اللواء المعايطة خلال حفل التخريج، طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، في مشهد عكس مستوى الاحترافية والانضباط الذي وصلوا إليه خلال فترة التدريب.

وتلقى الخريجون خلال الدورة عدداً من المساقات العلمية المتخصصة بالعلوم الشُرطية والإدارية والقانونية، بالإضافة إلى برامج تدريبية مكثفة حول كيفية استخدام الأسلحة المختلفة، والدفاع عن النفس، واللياقة البدنية.

وفي نهاية التخريج الذي حضره عدد من كبار ضباط الأمن العام وذوو الخريجين، وزع اللواء المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها