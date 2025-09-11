الأردن يتلقى دعوة سعودية للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه

وطنا اليوم:استقبل وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الخميس 11 أيلول 2025 في مكتبه بوزارة المياه والري القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن السيد محمد بن حسن مونس، حيث جرى بحث أوجه التعاون المشترك وتعزيزها في مواجهة التحديات المائبة وسبل تطويرها.

وأكد الوزير أبو السعود على أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المائية التي تعد منطقتنا الأكثر تأثرا بها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والبناء على العلاقة المتينة الراسخة بين البلدين، واستعرض الوزير الجهود لايجاد حلول لتحديات المياه والتغيرات المناخية والانجازات التي حققها قطاع المياه في الاردن مؤكدا حرص الاردن على تعزيز اواصر التعاون والتشارك في الخبرات مع الاشقاء العرب خاصة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف مجالات المياه مستعرضا تجربة الاردن في التعامل مع شح المياه في ظل الظروف الاستثنائية وازمات اللجوء والتغيرات المناخية والتي فرضت تحديا كبيرا وهائلا على كافة القطاعات والموارد الوطنية الاردنية وكذلك في مجال الاستفادة من المياه المعالجة وتوظيفها في مشاريع تنموية اقتصادية تحقق دخلا للمجتمعات المحلية .

ورحب وزير المياه والري بدعوة المملكة العربية السعودية الى الأردن للانضمام الى المنظمة العالمية للمياه والتي تم توقيع ميثاقها مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض ضمن الجهود الدولية لمعالجة ومواجهة تحديات المياه من خلال منظمة عالمية موحدة ، معربا عن شكره وتقديره للتعاون البناء مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية .

القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية السيد محمد بن حسن مؤنس اكد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين ، بفضل حرص وتوجيهات القيادة الحكيمة لكلا البلدين، مشيراً إلى أنها علاقات تعكس الروابط العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين، والتي تعتبر نموذجاً للتعاون الإيجابي بين الدول العربية خاصة في مجال المياه والمجالات الأخرى المختلفة