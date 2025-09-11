بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الأردن يتلقى دعوة سعودية للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه

36 ثانية ago
الأردن يتلقى دعوة سعودية للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه

وطنا اليوم:استقبل وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الخميس 11 أيلول 2025 في مكتبه بوزارة المياه والري القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن السيد محمد بن حسن مونس، حيث جرى بحث أوجه التعاون المشترك وتعزيزها في مواجهة التحديات المائبة وسبل تطويرها.
وأكد الوزير أبو السعود على أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المائية التي تعد منطقتنا الأكثر تأثرا بها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والبناء على العلاقة المتينة الراسخة بين البلدين، واستعرض الوزير الجهود لايجاد حلول لتحديات المياه والتغيرات المناخية والانجازات التي حققها قطاع المياه في الاردن مؤكدا حرص الاردن على تعزيز اواصر التعاون والتشارك في الخبرات مع الاشقاء العرب خاصة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف مجالات المياه مستعرضا تجربة الاردن في التعامل مع شح المياه في ظل الظروف الاستثنائية وازمات اللجوء والتغيرات المناخية والتي فرضت تحديا كبيرا وهائلا على كافة القطاعات والموارد الوطنية الاردنية وكذلك في مجال الاستفادة من المياه المعالجة وتوظيفها في مشاريع تنموية اقتصادية تحقق دخلا للمجتمعات المحلية .
ورحب وزير المياه والري بدعوة المملكة العربية السعودية الى الأردن للانضمام الى المنظمة العالمية للمياه والتي تم توقيع ميثاقها مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض ضمن الجهود الدولية لمعالجة ومواجهة تحديات المياه من خلال منظمة عالمية موحدة ، معربا عن شكره وتقديره للتعاون البناء مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية .
القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية السيد محمد بن حسن مؤنس اكد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين ، بفضل حرص وتوجيهات القيادة الحكيمة لكلا البلدين، مشيراً إلى أنها علاقات تعكس الروابط العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين، والتي تعتبر نموذجاً للتعاون الإيجابي بين الدول العربية خاصة في مجال المياه والمجالات الأخرى المختلفة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:32

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.86% للشهور الثمانية الأولى

12:15

الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة الأحد والاثنين المقبلين لبحث الاعتداء الإسرائيلي

12:00

هل تحظر الحكومة الأردنية لعبة روبلوكس المثيرة للجدل

11:50

أنور خليل: راتب تقاعد الفنان الأردني 300 دينار يدفع منه 150 حاليا

11:43

كريستيانو رونالدو يثير الجدل بمتابعة داعية إسلامي بالبرتغال

11:34

الأمن العام يضبط سائق شحن لنقله 21 راكباً بطريقة خطرة

11:23

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه للجمعية العربية لحماية الطبيعة

11:15

الجمارك تضبط 13100 كروز دخان وسجائر إلكترونية ومعسل

11:12

الأردن وقطر يرسلان مساعدات إغاثية إلى سوريا

11:03

لماذا تصدر مقتل الناشط الأميركي الداعم للاحتلال تشارلي كيرك منصات التواصل؟

10:55

الفوسفات الأردنية توقع اتفاقية استراتيجية مع كورومانديل الهندية لتزويدها بـ 500 ألف طن من الفوسفات الأردني سنويًا

10:53

مشاركة فاعلة للأسواق الحرة الأردنية في مؤتمر مستقبل السياحة بالعقبة

وفيات
وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025