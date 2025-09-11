بنك القاهرة عمان
السفارة الأمريكية في الأردن : لن ننسى ابدا

السفارة الأمريكية في الأردن : لن ننسى ابدا

وطنا اليوم:استذكرت السفارة الأمريكية في الأردن، اليوم الخميس، هجمات 11 سبتمبر 2001، التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي الشهيرين.
ونشرت السفارة صورة معلقة عليها: “الذكرى الرابعة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر. ستبقى ذكراها في قلوبنا. لن ننسى أبدًا”
ويحيي الأمريكيون اليوم الخميس الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 من خلال مراسم رسمية وأعمال تطوعية وفعاليات تكريم لضحايا الهجمات.
وسيجتمع العديد من ذوي نحو ثلاثة آلاف ضحية مع شخصيات رسمية وسياسيين في مراسم إحياء الذكرى التي تقام في نيويورك والبنتاغون ومدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، بينما يفضل آخرون إحياء هذا اليوم في لقاءات أكثر خصوصية وحميمية.
وتقام فعاليات إحياء الذكرى في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية. وتأتي ذكرى هجمات 11 سبتمبر، التي يروج لها غالبا باعتبارها يوما للوحدة الوطنية، بعد يوم واحد من مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك بالرصاص أثناء إلقائه كلمة في إحدى الكليات بولاية يوتا.
وقالت السلطات إن مقتل كيرك من المتوقع أن يدفع إلى اتخاذ تدابير أمنية إضافية حول مراسم إحياء ذكرى 11 سبتمبر في موقع مركز التجارة العالمي بنيويورك.


