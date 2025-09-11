كندا تقترب من الاعتراف بفلسطين وتراجع علاقاتها مع إسرائيل

وطنا اليوم:أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند الأربعاء، أن بلادها بدأت خطوات الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، متوقعةً صدور القرار خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

وأكدت أناند أن كندا تقيّم علاقاتها مع إسرائيل بعد الغارات التي وصفتها بـ”غير المقبولة” على الدوحة، مشددةً على احترام سيادة قطر.

وأوضحت أن الأولوية الكندية تبقى الدفع نحو السلام في الشرق الأوسط وحل الأزمة الإنسانية في غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراح أوروبي لتعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وُصفوا بـ”المتطرفين”، ما أثار انتقادات حادة من تل أبيب