بولندا طلبت تفعيلها للرد على روسيا.. ماذا تقول المادة 4 من ميثاق الناتو؟

وطنا اليوم:أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية، آدم شلابكا، أن حلف الناتو قرر تفعيل المادة الرابعة من معاهدة الحلف، وذلك على خلفية المعلومات حول اختراق طائرات مسيرة للأجواء البولندية.

كما شدد الأمين العام للحلف على أن الدول الأعضاء في الناتو أكدت تضامنها مع بولندا، “ودانت التصرف المتهور لروسيا”.

وقال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته إنه بحث مع الدول الأعضاء طلب بولندا إجراء مشاورات بموجب المادة الرابعة من ميثاق الحلف، عقب انتهاك طائرات روسية مسيرة مجالها الجوي مساء الثلاثاء.

وأعلن روته إسقاط مسيّرات روسية في بولندا باستخدام منظومات دفاع من بولندا وإيطاليا وألمانيا وهولندا.

وتتيح المادة الرابعة لأي دولة عضو في الناتو تستشعر أن سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو أمنها معرض لتهديد، طلب التشاور مع الحلفاء من أجل اتخاذ قرار بشأن سبل مواجهة التهديد.

وتنص المادة على أنه “تتشاور الأطراف معا عندما تتعرض السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي أو أمن أي من الأطراف للتهديد، في رأي أي منهم”.

ولفت روته إلى أن الحلف يواصل تقييم هذا الحدث، مضيفا “الأمر الواضح أن انتهاك الليلة الماضية لم يكن حادثا فرديا”.

إدارة الردع والدفاع

وأكد على أن القائد الأعلى لقوات الحلف يواصل بشكل فعال إدارة وضع الردع والدفاع على طول الجناح الشرقي للناتو.

ورأى أن ما جرى في بولندا يُظهر ضرورة زيادة الحلفاء استثماراتهم في مجال الدفاع لتحقيق تأثير رادع.

وأشار إلى أن حلفاء الناتو مصممون على تعزيز دعمهم لأوكرانيا في مواجهة ما وصفها بـ “حملة الدمار الروسية”.

وجدد روته انتقاده تصرفات روسيا، قائلا: “توقفوا عن انتهاك المجال الجوي للحلفاء، واعلموا أننا على أهبة الاستعداد للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو”.

انتهاكات غير مسبوقة

وفي وقت سابق، أفادت قيادة عمليات القوات المسلحة البولندية بوقوع انتهاكات غير مسبوقة للمجال الجوي البولندي مساء الثلاثاء، وذلك خلال هجوم روسي على الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت القوات البولندية تفعيل الإجراءات الدفاعية على الفور. وقالت إنها وحلفاءها رصدوا بواسطة الرادارات عشرات الأجسام التي قد تُشكل تهديدا، “واتُّخذ قرار بتحييدها، وإسقاط بعضها”.

وقالت “إن بولندا استخدمت أسلحة لإسقاط طائرات مسيرة فوق أراضيها بعد انتهاكات متكررة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا”.

في غضون ذلك قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إن بولندا أغلقت 4 مطارات منها مطار شوبان الرئيسي في وارسو اليوم، بعد أن شنت روسيا هجمات بطائرات مسيرة في أوكرانيا المجاورة قرب الحدود.