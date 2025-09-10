بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

تحذير عاجل من غوغل: ثغرة أمنية حرجة في أندرويد

37 ثانية ago
تحذير عاجل من غوغل: ثغرة أمنية حرجة في أندرويد

وطنا اليوم:أصدرت شركة “غوغل” تحذيرا عاجلا لمستخدمي نظام أندرويد، داعية إياهم إلى التحديث الفوري لأجهزتهم بعد اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة يستغلها القراصنة بالفعل.
وحذرت الشركة من وجود ثغرتين أمنيتين خطيرتين، إحداهما مصنفة على أنها “حرجة” وتسمح للمخترقين بالسيطرة على الهواتف دون الحاجة إلى أي تفاعل من المستخدم، ما يعرض بيانات الملايين وأجهزتهم للخطر.
ووفقا للنشرة الأمنية التي أصدرتها “غوغل” فإن هذه الثغرات تحمل التصنيف الخطير “zero-day”، ما يعني أن القراصنة اكتشفوها بالفعل وبدأوا في استغلالها بشكل فعال، ما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية.
ونصحت “غوغل” جميع المستخدمين بالتحقق على الفور من وجود تحديثات نظام التشغيل وتثبيتها فورا، حيث أن التحديث الشهري الدوري يحتوي على إصلاحات لهذه الثغرات الحرجة.
وللتحديث، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى تطبيق الإعدادات (Setting app)

2. فتح قسم “النظام” (System tab)

3. النقر على “تحديثات البرنامج” (Software updates)

4. متابعة التعليمات الظاهرة على الشاشة

وأكد آدم بوينتون، المدير الأمني في شركة Jamf المتخصصة في الأمن السيبراني، على أن “هذه الثغرات تستغل بشكل فعال، ونوصي بشدة جميع المستخدمين بتحديث أنظمتهم على الفور”.
ويذكر أن هواتف Pixel التابعة لـ”غوغل” تحصل على التحديثات فورا، بينما قد تتأخر الأجهزة الأخرى مثل هواتف “سامسونغ” في الحصول على التحديثات، ما يعرض مستخدميها لخطر أكبر.
ونبهت “غوغل” مستخدمي الأجهزة القديمة التي لا تدعم التحديثات إلى ضرورة ترقية أجهزتهم، حيث أن عدم القدرة على تثبيت التحديثات الأمنية يجعلها عرضة للاختراق بشكل دائم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:34

الأردن واليابان يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز أمن الحدود بقيمة 7 ملايين دولار

14:31

وزيرة التخطيط: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري سيستفيد من دعم أوروبي جديد

14:04

خطة لترقيم وتعقيم الكلاب الضالة وزرع شرائح إلكترونية لتتبعها

13:58

هولندا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول 29 دولة أوروبية

13:54

إرادة ملكية سامية بتعيين 13 قاضيا شرعيا

13:52

ابو حسان يدعو لشراكة صناعية أردنية تونسية

13:46

الأردني الكويتي راعياً رئيسياً لمنتدى التمويل الأخضر 2025

13:44

بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2025

12:38

الذنيبات يستقبل وفد كورومانديل الهندية في العقبة لبحث شراكة استراتيجية مع الفوسفات الأردنية

12:37

تقرير: مصر وتركيا وجهتا تحذيرا لحماس قبل ضرب الدوحة

12:22

ارتفاع نسبة الإقلاع عن التدخين في الاردن لـ 15%

12:13

كابيتال بنك .. ثلاثون عاماً من بناء الثقة وصناعة الفرص محلياً وإقليمياً‎

وفيات
وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكور