ابو حسان يدعو لشراكة صناعية أردنية تونسية

10 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:دعا رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة اربد السيد هاني ابو حسان إلى شراكة صناعية أردنية تونسية مؤكدا سعي الغرفة لتوثيقها من خلال اطلاع القطاع الخاص والمستثمرين في الاردن وتونس على مزايا الاستثمار وتوظيفها في خدمة القطاع الصناعي.

وبين ابو حسان خلال استقباله وفد العقارية الصناعيه التونسية الذي تستضيفه شركة المدن الصناعية الاردنية برئاسة مدير عام للوكالة السيد قيس الماجري وبحضور نائب مدير عام المدن الصناعية السيد عدي عبيدات وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ان هناك العديد من القطاعات الصناعية الواعدة التي يمكن أن تشكل قاعدة لانطلاق التعاون خاصة وأن ارقام الاستثمارات بين البلدين ما زالت متواضعة.

واطلع ابو حسان الوفد التونسي على بيئة الاستثمار الصناعي في محافظة إربد والتي تشكل منها مدينة الحسن الصناعية الركيزة الاساسية نظرا لعدد الشركات العاملة فيها حيث تتجاوز صادراتها الصناعية ٩٠٪ من صادرات المحافظة الصناعية.

ودعا أبو حسان إلى تبادل الزيارات الثنائية بهدف الاطلاع على ميزات الاستثمار في كلا البلدين حيث يوفر الاردن العديد من مزايا الاستثمار سهلت وصول المنتج الاردني للعديد من الأسواق العالمية بفضل الجهد الملكي والدبلوماسية الاردنية التي سهلت الطريق امام القطاع الخاص الاردني.

من جانبه بين السيد عبيدات أن زيارة الوفد تأتي في إطار التعاون الاردني التونسي في مجال المدن الصناعية حيث يسعى الجانبان للتعاون في مجالات عدة تشمل التخطيط والترويج وبناء القدرات وتطوير التشريعات وغيرها.

وشملت زيارة الوفد زيارة ميدانية إلى مدينة الحسن الصناعية استمعوا خلالها لايجاز قدمه مدير المدينة السيد هاني ذيابات حيث بين لأهم إجراءات وتفاصيل استقطاب الاستثمارات الصناعية وإدارة المدينة ومكتب خدمات المستثمرين.

كما اطلع الوفد على تجارب ناجحة لعدد من الشركات الصناعية في المدينة حيث زار شركة الدرة للصناعات الغذائية وشركة بيلا للصناعات الدوائية.


