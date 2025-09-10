كابيتال بنك .. ثلاثون عاماً من بناء الثقة وصناعة الفرص محلياً وإقليمياً‎

وطنا اليوم:في الوقت الذي يشهد فيه القطاع المصرفي تحولات متسارعة، تبرز تجربة كابيتال بنك كواحدة من النماذج الرائدة في الإدارة المصرفية الذكية والمستدامة. ثلاثون عاماً كانت كفيلة بتحقيق نمو استثنائي وتحول نوعي، جعلا من البنك لاعباً أساسياً في المشهد الاقتصادي الوطني، من خلال توسيع عملياته، وتبني أحدث حلول التكنولوجيا المالية، وتقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.

ففي العام 1995، انطلقت مسيرة كابيتال بنك تحت اسم “بنك الصادرات والتمويل” حاملاً على عاتقه رؤية طموحة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية في الأردن، حيث حرصت الإدارة منذ الأيام الأولى على ترسيخ دعائم الثقة والمصداقية عبر تقديم خدمات مصرفية متطورة، ما ساهم في بناء قاعدة عملاء متينةمن الأفراد والشركات.

وفي بداية الألفية الجديدة، بدأ كابيتال بنك خطواته نحو التوسع الإقليمي بثقة واضحة. ففي عام 2005، اتخذ قراراً استراتيجياً بالاستحواذ على حصة الأغلبية في المصرف الأهلي العراقي، ليصبح بذلك أول بنك أردني يدخل السوق العراقي. لم تكن هذه مجرد صفقة مالية، بل كانت نقطة تحول فتحت أمام البنك فرصاً جديدة للتوسع والنمو في منطقة مليئة بالتحديات والفرص.

ومع تطور الرؤية الاستراتيجية، شهد العام 2006 تغيراً جوهرياً في هوية وعلامة البنك التجارية ليصبح كابيتال بنك، معبّراً عن طموحات أوسع في أن يصبح مجموعة مالية إقليمية تقدم حلولاً شاملة ومبتكرة، تلبي احتياجات الأسواق المتغيرة وتعزز من قدرة البنك على النمو والتأثير.

وبعد أقل من عام، أطلق البنك شركته الاستثمارية “كابيتال للاستثمارات”، والتي أضافت بُعداً جديداً إلى خدمات المجموعة، بدءًا من إدارة الأصول وحتى الاستشارات المالية والوساطة.

وخلال العقد التالي، واصل كابيتال بنك خططه التوسعية، حيث أتمّ استحواذه على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق في عام 2021، ما عزز من انتشاره جغرافياً وزاد من قاعدة عملائه، وفي العام التالي 2022، استكمل مسيرة النمو عبر استحواذه على فروع بنك سوسيته جنرال في الأردن، مسجلاً بذلك إنجازات نوعية على طريق الازدهار الإقليمي

كما عزز البنك حضوره العالمي عبر إصدار سندات دائمة بقيمة 100 مليون دولار أُدرجت في بورصة ناسداك دبي عام 2022، ليكون أول بنك أردني يُقدم على هذه الخطوة، ما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها لدى المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وفي عام 2023، افتتح المصرف الأهلي العراقي – التابع لمجموعة كابيتال بنك – أول فرع لبنك عراقي في المملكة العربية السعودية، ليكون بوابة جديدة نحو أكبر اقتصاد عربي من خلال توسيع نطاق الخدمة المقدمة لعملائه في قطاع الشركات المتواجدين في الأردن والعراق والإمارات والسعودية، وخطوة استراتيجية تعزز من التواجد الإقليمي وتفتح آفاقاً استثمارية واعدة، وتدفع بقدرات المجموعة نحو المزيد من التنوع والانتشار الجغرافي.

في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، أدرك كابيتال بنك أهمية مواكبة الجيل الجديد وتلبية احتياجاته المصرفية بأسلوب يتماشى مع نمط حياته. ولهذا السبب، أطلق في عام 2022 قناة بنكية رقمية “Blink by Capital”، المصمم خصيصاً للشباب. حيث جاء ليقدم تجربة مصرفية مرنة وعصرية، تُمكّن المستخدم من إدارة أمواله بسهولة تامة عبر الهاتف.

لم يقتصر الابتكار على الواجهة فقط، بل اعتمد البنك تقنيات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات لتحسين جودة الخدمات، وتسريع المعاملات، وضمان أعلى درجات الأمان. كما ساهمت المنصة الإلكترونية الجديدة في توحيد وتبسيط الوصول إلى مختلف المنتجات المصرفية، لتكون في متناول المستخدم في أي وقت، ومن أي مكان.

ولم تغب الثقة الدولية عن مسيرة كابيتال بنك، حيث رفعت وكالة موديز تصنيفه طويل الأجل إلى Ba3 في عام 2024، في إشارة واضحة إلى متانته المالية وقدرته على الوفاء بالتزاماته. كما صنفته مجلة فوربس فضمن قائمة أكبر 50 بنكاً في الشرق الأوسط لعام 2023. وفي عام 2025، حصد البنك عدداً من الجوائز العالمية المرموقة منها: جائزة “أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول” في الأردن للسنة الثانية على التوالي، وجائزة “أفضل خدمات إدارة الثروات” في الأردن من International Business Magazine، كما حصل على جائزتي أفضل بنك في الأردن وأفضل تطبيق مصرفي في الأردن من Global Financial Market Review، مُبرهناً على تميّزه وقدرته التنافسية على المستوى الإقليمي.

ومن منطلق إيمانه بأهمية الاستدامة، أدرج كابيتال بنك هذا المفهوم في صميم استراتيجيته الجوهرية، فأنشأ لجنة مختصة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بالإضافة إلى تطوير حلول تمويلية تدعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

كما ركّزت مبادراته المجتمعية على قضايا جوهرية مثل الثقافة المالية، وريادة الأعمال، وتمكين المرأة والشباب، وحماية البيئة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والرؤية الوطنية للتحديث الاقتصادي، التي تسعى إلى بناء مستقبلٍ اقتصادي واجتماعي أكثر استقراراً وازدهاراً.

وبينما تطوي مجموعة كابيتال بنك ثلاثة عقود من الإنجاز والريادة، فإنها تفتح في الوقت ذاته صفحة جديدة من مسيرتها المصرفية، متسلحةً بخبراتها المتراكمة ورؤيتها الاستراتيجية التي جمعت بين التوسع المدروس والابتكار المتواصل. لقد أثبتت المجموعة عبر تاريخها أن النجاح لا يُقاس فقط بالأرقام، بل بالقدرة على صياغة أثر حقيقي في السوق والمجتمع على حد سواء.

ومع هذا الإرث الغني، تتطلع المجموعة إلى المستقبل بثقة أكبر، مستعدة لمواصلة رحلتها نحو المزيد من التوسع والريادة، ومصممة على أن تبقى قصتها مثالًا يُحتذى في عالم المال والأعمال.