النائب المهندس عدنان مشوقة يسأل الحكومة عن قانون الكهرباء الجديد

10 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:النائب المهندس عدنان مشوقة يسأل الحكومة عن قانون الكهرباء الجديد
1. ما هي الدلالات القانونية التي استندت إليها الحكومة عند تضمين المادة (21/ب) من قانون الكهرباء الجديد، والتي تقضي بحق شركات الكهرباء في استصدار قرار أمني من شركة الكهرباء ووضع إشارة رهن على العقار المخالف للنظام الخاص بالتسريفات العقارية في المملكة؟

2. كيف تنسجم هذه المادة مع سياسة الحكومة المتعلقة بتبسيط وتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، خاصةً أنها قد تعطل عمليات البيع لمصالح البنوك والبلديات ولغايات الأقساط الإدارية والمالية على المواطنين والمستثمرين؟

3. ما البدائل التي اعتمدتها الحكومة لمعالجة عجز شركات الكهرباء عن تحصيل الذمم المالية من المواطنين بطرق قانونية وشفافة، بدلاً من تحميل المالك الحالي للعقار هذه الذمم حتى وإن كان العقار مؤجراً أو غير مستخدم من قبله؟

4. هل تعتزم الحكومة تعميم هذا النهج على قطاعات خدمية أخرى مثل الاتصالات والمياه والغاز، بحيث يرتبط مصالح البيع والشراء العقاري بإحضار براءة ذمة من تلك الشركات، وما أثر ذلك على حركة السوق العقاري والتداول في المملكة؟


