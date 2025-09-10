حسّان: الأردن يرفض ويدين العدوان الإسرائيلي على قطر ويؤكد أن أمنها من أمن الأردن

وطنا اليوم:أجرى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد خلاله رفض الأردن وإدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي الجبان على دولة #قطر الشقيقة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هذا العدوان الغادر يشكل خرقا لسيادة الدول وتعديا على القانون الدولي، وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها.

وعبر حسان عن وقوف الأردن وتضامنه الكامل مع دولة قطر الشقيقة، “مجددا التأكيد على أن “أمن قطر من أمن الأردن”.

وشدد على أن المساس بسيادة أي دولة عربية شقيقة مرفوض ومدان، مؤكدا ضرورة حشد المواقف الدولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة واعتداءاتها السافرة على سيادة الدول وخرقها الفاضح للقانون الدولي.