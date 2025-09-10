بنك القاهرة عمان
كاتس: غزة ستتحول إلى خراب إذا رفضت حماس شروط إسرائيل

10 سبتمبر 2025
كاتس: غزة ستتحول إلى خراب إذا رفضت حماس شروط إسرائيل

وطنا اليوم:قال وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس، أن يد “إسرائيل” الطولى ستصل إلى أعدائها في أي مكان، مشدداً على أن كيان الاحتلال لن يتردد في استخدام كل الوسائل المتاحة لتحقيق أهدافه الأمنية.
وقال كاتس في تصريح صحفي، إن حماس يجب أن تقبل شروط “إسرائيل” لإنهاء الحرب، والتي تتضمن الإفراج عن جميع المحتجزين ونزع السلاح، محذراً من أن أي رفض لهذه المطالب سيؤدي إلى تدمير الحركة وستتحول غزة إلى خراب شامل.
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات بين الاحتلال وحركة حماس في قطاع غزة، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.


