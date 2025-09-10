بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الأردن يحصد جائزة خدمة العملاء للبريد السريع” EMS” المستوى الذهبي “2025 ضمن مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي

10 سبتمبر 2025
الأردن يحصد جائزة خدمة العملاء للبريد السريع” EMS” المستوى الذهبي “2025 ضمن مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي

وطنا اليوم:حقق الأردن إنجازا عالميا بفوز البريد الأردني بجائزة خدمة العملاء للبريد السريع المستوى الذهبي ” EMS “في الأداء لعام 2025 خلال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي بدولة الإمارات حيث يشارك الاردن أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي في دورته الثامنة والعشرين خلال الفترة من 8 حتى 19 سبتمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من 192 دولة عضو في الاتحاد برئاسة مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب.

وأكدت الطيب أن مشاركة الأردن بأعمال هذا المؤتمر الذي يمثل فرصة لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات مع الاتحاد البريدي العالمي والهيئات التنظيمية والجهات الفاعلة في القطاع البريدي حول العالم لمناقشة السياسات والاستراتيجيات وقضايا التنمية المتعلقة بالقطاع البريدي بالإضافة إلى المساهمة في تشكيل مستقبل القطاع البريدي العالمي الذي له تأثير مباشر على تطوير قطاع البريد في الأردن.

وأضافت الطيب أن الأردن يسعى إلى رسم مستقبل نحو قطاع بريدي أكثر شمولا وابتكارا واستدامة في ظل التسارع الكبير وغير المسبوق في مجالات التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي وتنامي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ومعايير الجودة والكفاءة.

واشارت الطيب ان الأردن استطاع الفوز بجائزة خدمة العملاء للبريد السريع المستوى الذهبي ” EMS ” وذلك ضمن أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي يأتي انعكاسا للتميز في الاستجابة والتعامل مع استفسارات المتعاملين بجودة وكفاءة عالية وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة.

وأوضحت الطيب أن هذا الانجاز الأردني الكبير يأتي تتويجا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الأردن الريادية على مختلف الأصعدة والحفاظ على المكتسبات والبناء عليها لمواصلة مسيرة التميز والريادة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء أنطلاقا من استراتيجيات التحول الرقمي ومتطلبات السوق تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي وتطلعات جلالة الملك وولي العهد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:22

خرق السيادة واستهداف القيادة

14:19

وفد من منظمة الصحة العالمية يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7

14:15

البنك الأوروبي للاستثمار: الناقل الوطني للمياه مشروع مفصلي للاقتصاد الأردني

14:10

اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

13:00

تفاصيل صادمة .. القبض على معــذِّب القطط في اربد

12:44

الأردن يتلقى دعوة سعودية للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه

12:32

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.86% للشهور الثمانية الأولى

12:15

الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة الأحد والاثنين المقبلين لبحث الاعتداء الإسرائيلي

12:00

هل تحظر الحكومة الأردنية لعبة روبلوكس المثيرة للجدل

11:50

أنور خليل: راتب تقاعد الفنان الأردني 300 دينار يدفع منه 150 حاليا

11:43

كريستيانو رونالدو يثير الجدل بمتابعة داعية إسلامي بالبرتغال

11:34

الأمن العام يضبط سائق شحن لنقله 21 راكباً بطريقة خطرة

وفيات
وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025