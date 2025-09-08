وزارتا البيئة والشباب تبحثان تعزيز التعاون المشترك

وطنا اليوم:بحث وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان يوم أمس الأحد سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال الثقافة البيئية، بما يسهم في تمكين الشباب ودعم دور المراكز الشبابية في نشر الوعي البيئي.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الشباب، أهمية إشراك الشباب في تنفيذ المبادرات الوطنية الرامية إلى الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، انسجامًا مع رؤية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في الاستثمار بالطاقات الشبابية وتوظيفها في خدمة التنمية المستدامة.

وأشارا إلى أن التعاون سيشمل تنظيم برامج تدريبية وتوعوية، وأنشطة تطوعية وبيئية داخل المراكز الشبابية، إضافة إلى إطلاق حملات ميدانية يقودها الشباب لتعزيز قيم المواطنة البيئية وحماية الموارد الطبيعية.

وشدد الوزيران على أن هذه الجهود المشتركة ستعزز من مشاركة الشباب كقوة فاعلة في مواجهة التحديات البيئية، وتكرّس دورهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.