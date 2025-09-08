العثور على فرن أثري عمره 3 آلاف عام شرقي تركيا

وطنا اليوم:عثر خبراء آثار في ولاية ملاطيا بشرقي تركيا على فرن أثري يعود إلى ما قبل نحو 3 آلاف عام.

وجاء ذلك خلال أعمال التنقيب المستمرة في تلة “أرسلان تبه” التاريخية المدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وفي حديثها للأناضول، قالت الأستاذة فرانشيسكا بالوسي ريستيلي، رئيسة فريق التنقيب في “أرسلان تبه”، إن الفرن يعود إلى فترة الحثيين، أي إلى نحو 3 آلاف سنة.

وأضافت أن التحريات الأثرية والتاريخية تشير إلى أن الفرن كان يُستخدم لطهي اللحوم.

وأشارت إلى أنه عُثر عام 2022 في الموقع نفسه على اكتشافات تدعم هذه الفرضية.

وأوضحت ريستيلي أن لهذا الاكتشاف أهمية كبيرة في الإحاطة بتفاصيل تاريخ وثقافة الطهي في الحقبة المذكورة.