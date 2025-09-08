الخصاونة : غاز الريشة سيغطي 15% من استهلاك الأردن في 2026

وطنا اليوم:كشف مدير شركة البترول الوطنية الأردنية محمد الخصاونة، عن خطط استراتيجية لتطوير حقل غاز الريشة وزيادة إنتاجه بشكل تدريجي وصولاً إلى مستويات مرتفعة بحلول عام 2050.

وقال إن الطاقة الإنتاجية الحالية للحقل تزيد على 75 مليون قدم مكعب يومياً، في حين تستهدف الخطة رفع الإنتاج 78 مليوناً نهاية عام 2025، وصولاً إلى 418 مليون قدم مكعب عام 2030، ليبلغ ذروته عند 500 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2034 ويستمر عند هذا المستوى حتى نهاية المشروع.

وأشار إلى أن حقل الريشة يزوّد حالياً محطة كهرباء الريشة بنحو 18–20 مليون قدم مكعب يومياً، إضافة إلى كميات بدأت شركة غاز الأردن بشرائها لتوزيعها على القطاع الصناعي، مع دخول شركتين جديدتين للتشغيل قبل نهاية العام.

ولفت الخصاونة إلى أن ذلك يرفع مساهمة الحقل إلى نحو 15% من إجمالي استهلاك الغاز المحلي بحلول الربع الثاني من العام المقبل 2026.

خطة جديدة للتنقيب

وكشف الخصاونة، أن الشركة تعمل على استقطاب شركات عالمية عبر عطاء دولي للتنقيب عن الغاز في مناطق خارج نطاق عملها الحالي، خاصة في شرق الصفاوي، بهدف توسيع نطاق العمل وتأمين التمويل ونقل الخبرات، مع التأكيد على عدم إشراك أي شريك في منطقة العمل الحالية.

وبحسب الخطة، ستصل الاستثمارات إلى نحو 2.53 مليار دينار على مدى 27 عاماً، تشمل حفر 145 بئراً بين 2025 و2030، منها عشرة جاهزة قبل نهاية العام الحالي، إضافة إلى إنشاء محطة لمعالجة الغاز الطبيعي بنهاية 2027، بالتوازي مع خط الغاز العربي.

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح المدير أن تسعير الغاز المستخرج محليا مرتبط عالمياً بأسعار خام النفط، ويجري محلياً وفق معادلة شهرية معلنة على الأساس نفسه.

وأشار الخصاونة إلى تبني خطة تسريع لعمليات الحفر عبر شركات خدمات خارجية بأسلوب “تسليم مفتاح”، مؤكداً أن كلف الحفر في الأردن منخفضة مقارنة بدول الجوار، ما يدعم التوسع السريع وخفض النفقات.