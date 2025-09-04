بنك القاهرة عمان
الجيش يوقف عددًا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتازوا الحدود الأردنية

دقيقة واحدة ago
الجيش يوقف عددًا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتازوا الحدود الأردنية

وطنا اليوم:كشفت وسائل إعلام عبرية، الخميس، عن حادثة مثيرة تتعلق بتجاوز عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الحدود الأردنية دون إذن أو علم قادتهم.
وبحسب ما أوردته صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن مجموعة من الجنود الإسرائيليين تقدموا خلال الأسابيع الأخيرة مئات الأمتار داخل الأراضي الأردنية في منطقة وادي عربة، قبل أن يعترضهم جنود أردنيون كانوا في دورية اعتيادية في المنطقة.
وأوضحت الصحيفة أنه تم اقتياد الجنود الإسرائيليين إلى معسكر أردني، حيث خضعوا لاستجواب استمر لعدة ساعات، قبل أن يُعادوا لاحقًا إلى داخل إسرائيل.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل الحادثة لصحيفة “هآرتس”، لكنه رفض الإفصاح عن هوية الوحدة التي يخدم فيها الجنود وسبب دخولهم إلى الأردن


