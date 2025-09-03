بنك القاهرة عمان
جامعة البلقاء التطبيقية تعلن تشكيلات أكاديمية جديدة للعام الجامعي 2025/2026

3 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:في إطار سعيها المستمر لتطوير المنظومة الأكاديمية وتعزيز جودة التعليم، أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن تشكيلات أكاديمية جديدة للعام الجامعي 2025/2026، خلال اجتماع مجلس الأمناء الذي عقد اليوم الأربعاء الموافق 3 أيلول 2025 برئاسة معالي الدكتور أمية صلاح طوقان، وبناءً على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني.
وشملت التشكيلات تجديد تعيين الأستاذ الدكتور هيثم حمود عبد الكريم الشبلي نائباً لرئيس الجامعة، وتعيين الأستاذ الدكتور وضاح سعود علي العدوان نائباً للرئيس أيضًا، لمدة ثلاث سنوات لكل منهما.
كما تم تعيين عدد من العمداء الجدد لمدة سنتين، وهم:
• الأستاذ الدكتور موسى احمد عطية السعودي – كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية
• الأستاذ الدكتور محمد صبحي محمد غيث – عمادة البحث العلمي والابتكار
• الأستاذ الدكتور طارق زياد محمد أبو هزيم – كلية الأميرة عالية الجامعية
• الأستاذ الدكتور “محمد رسول” احمد عوده الله الحديدي – كلية الهندسة
• الأستاذ الدكتور عبدالرزاق سليمان عوده الله الشقيرات – كلية الهندسة التكنولوجية
• الأستاذ الدكتور أشرف محمد سالم الرجوب – كلية إربد الجامعية
• الأستاذ الدكتور هارون سالم محمود الطراونة – كلية الكرك الجامعية
• الدكتور عمر سليمان مفلح عربيات – قائماً بأعمال عميد كلية السلط التقنية
وفي السياق ذاته، قرر المجلس تجديد تعيين عدد من العمداء لمدة سنتين، وهم:
• الأستاذ الدكتور بشار يعقوب صالح عماري – كلية الحصن الجامعية
• الأستاذ الدكتور زيد سليمان محمد العدوان – كلية الزرقاء الجامعية
• الأستاذ الدكتور عمر احمد عبد الزعبي – كلية الذكاء الاصطناعي
وتعكس هذه القرارات حرص الجامعة على ترسيخ نهج التحديث والتطوير، واستثمار الكفاءات الأكاديمية لدعم مسيرتها نحو التميز والريادة في التعليم العالي والبحث العلمي

