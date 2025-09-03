الهيئة الخيرية الهاشمية تطلق أكبر حملة لسقيا الماء في قطاع غزة

وطنا اليوم:في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة وشح مصادر المياه الصالحة للشرب، أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن إطلاق وتنفيذ أضخم حملة لتوفير المياه للسكان في شمال وجنوب قطاع غزة.

وتأتي هذه المبادرة الحيوية بالتعاون مع “لجنة زكاة المناصرة” بهدف التخفيف من معاناة الأهالي وتلبية واحدة من أكثر الاحتياجات الأساسية إلحاحًا.

تغطية شاملة من شمال غزة إلى جنوبها

أكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن حملة “سقيا الماء” تعد الأكبر من نوعها التي يتم تنفيذها في القطاع حاليًا.

وتستهدف الحملة توزيع كميات كبيرة من المياه النظيفة والصالحة للشرب على آلاف الأسر المتضررة في مختلف مناطق قطاع غزة، من شماله إلى جنوبه، لضمان وصول هذا المورد الأساسي للحياة إلى أكبر عدد ممكن من السكان المحتاجين.

شراكة إنسانية لمواجهة التحديات

يتم تنفيذ هذا المشروع الإغاثي النوعي بالتعاون والتنسيق الكامل مع “لجنة زكاة المناصرة”، الشريك المحلي في قطاع غزة.

وتعكس هذه الشراكة أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الإنسانية لضمان كفاءة وفعالية توزيع المساعدات والوصول إلى الفئات الأكثر تضررًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

و تأتي هذه الحملة كاستجابة مباشرة للتقارير التي تشير إلى وجود أزمة مياه حادة في غزة، حيث تعاني معظم المصادر من التلوث والدمار، مما يعرض حياة السكان، خاصة الأطفال وكبار السن، لمخاطر صحية جسيمة.

وتهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى سد جزء من النقص الحاد في المياه وتأكيد وقوف الأردن إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته