شي يستضيف عرضا عسكريا بحضور بوتين وكيم .. وترامب يخاطبهم: تتآمرون علينا

وطنا اليوم:استضاف الرئيس الصيني شي جين بينغ صباح اليوم الأحد أكبر عرض عسكري لبلاده على الإطلاق بحضور زعيمي روسيا وكوريا الشمالية فلاديمير بوتين كيم جونغ أون، في حين اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثة بالتآمر على الولايات المتحدة.

وأقيم العرض بمناسبة مرور 80 عاما على تحرر الصين من الاحتلال الياباني في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتجنب زعماء الغرب إلى حد كبير الحدث الضخم، بينما كان بوتين وكيم -وهما خصمان للغرب- ضيفا الشرف.

وصُمم العرض لإبراز قوة الصين العسكرية ونفوذها الدبلوماسي، كما أنه يأتي في الوقت الذي تتسبب فيه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسياساته المتقلبة في توتر علاقات واشنطن مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.

وقال شي أمام حشد يضم أكثر من 50 ألف شخص بميدان تيانانمن “اليوم، تواجه البشرية خيار السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة، فوز الجميع أو خسارة الجميع”، مضيفا أن الشعب الصيني “يقف بحزم في الجانب الصحيح من التاريخ”.

“الصين لا يمكن إيقافها”

وقد أعلن الرئيسي الصيني أن بلاده “لا يمكن إيقافها”. وقال إن “نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها والقضية النبيلة المتمثلة بالسلام والتنمية للإنسانية ستنتصر حتما”.

ودعا الرئيس الصيني دول العالم إلى “القضاء على السبب الجذري للحرب ومنع تكرار المآسي التاريخية”.

وقال “لا يمكن ضمان الأمن المشترك إلا عندما تتعامل دول العالم مع بعضها البعض على قدم المساواة، وتعيش في وئام، وتدعم بعضها البعض”.

وتفقد شي وهو يستقل سيارة مكشوفة، القوات والمعدات العسكرية المتطورة ومنها صواريخ ودبابات وطائرات مسيرة.

وحلقت طائرات مروحية تحمل رايات كبيرة وطائرات مقاتلة في تشكيلات خلال العرض الذي استمر 70 دقيقة مليئة بالرمزية والدعاية التي بلغت ذروتها بإطلاق 80 ألف حمامة وبالونات ملونة.

تهنئة خاصة من ترامب

وفي منشور على موقع تروث سوشيال، سلط ترامب الضوء على دور الولايات المتحدة في مساعدة الصين على تأمين حريتها من اليابان.

وأضاف ترامب “أرجو أن تبلغوا تحياتي الحارة لفلاديمير بوتين، وكيم جونغ أون، وأنتم تتآمرون ضد الولايات المتحدة الأميركية”.

وأضاف أن “أميركيين كثرا ماتوا في سبيل حصول الصين على النصر والمجد. آمل أنهم سيحصلون على ما يستحقون من تكريم واستذكار على شجاعتهم وتضحياتهم”.

وكان ترامب قد قال للصحفيين في وقت سابق إنه لا يرى العرض العسكري تحديا للولايات المتحدة، وأكد على “علاقته الجيدة للغاية” مع شي.

ورفض كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية التعليق على العرض العسكري اليوم الأربعاء، مضيفا أن أكبر اقتصادين في آسيا يقيمان علاقات بناءة.

ويمثل الحدث المشاركة الأولى على الإطلاق للزعيم الكوري الشمالي في فعالية متعددة الأطراف.