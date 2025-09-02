بنك القاهرة عمان
سوريا تصدّر أول شحنة من النفط الخام منذ 14 عاما

2 سبتمبر 2025
سوريا تصدّر أول شحنة من النفط الخام منذ 14 عاما

وطنا اليوم:قال مسؤول سوري في قطاع الطاقة، إن سوريا صدرت 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل الاثنين، من ميناء طرطوس في إطار صفقة مع شركة تجارية، وهي أول عمليات التصدير الرسمية المعروفة للنفط السوري منذ 14 عاما.
وصدرت سوريا 380 ألف برميل من النفط يوميا في 2010.
وقال رياض جوباسي معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز بوزارة الطاقة السورية إن شركة “بي سيرف إنرجي” هي التي اشترت النفط الخام الثقيل.
وترتبط الشركة بصلات مع “بي.بي إنرجي”، وهي شركة عالمية لتجارة النفط. ولم تعلق “بي.بي إنرجي” على ذلك.
وقالت وزارة الطاقة السورية في بيان إن النفط جرى تصديره على متن الناقلة “نيسوس كريستيانا”.
وذكر جوباسي أنه جرى استخراج النفط من عدة حقول سورية لكنه لم يحددها.
وتقع معظم حقول النفط السورية في شمال شرق البلاد.


