ترامب: إسرائيل تكسب الحرب عسكريا لكنها تخسر معركة الرأي العام

وطنا اليوم:صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن استمرار الحرب في غزة يضر بصورة إسرائيل، مشيراً إلى أن إسرائيل قد تنتصر في الحرب لكنها ستخسر علاقاتها دولياً.

وأضاف أن إسرائيل تخسر نفوذها، خاصة في الكونغرس، بسبب الحرب.

وفي حديثه لموقع “ديلي كولر”، صرح الرئيس الأميركي بأن جماعة الضغط الإسرائيلية تضررت كثيراً.

ففي مقابلة جديدة، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب دهشته من التغيرات التي طرأت على مكانة إسرائيل في السياسة الأميركية، مشيراً إلى أن نفوذ اللوبي الإسرائيلي لم يعد كما كان في الماضي، وأن الدعم الشعبي، خصوصاً بين الجمهوريين الشباب، يشهد تراجعاً واضحاً.

جاءت تصريحات ترامب تعليقاً على استطلاع أجراه مركز “بيو” للأبحاث في شهر آذار/مارس الماضي، كشف أن 53% من الأميركيين لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقارنة بـ42% في عام 2022. كما أظهر الاستطلاع أن نصف الجمهوريين تحت سن الخمسين يتبنون موقفاً غير إيجابي تجاه إسرائيل، وهو ارتفاع لافت عن 35% فقط قبل ثلاث سنوات.

تعكس هذه النتائج تنامي تيار داخل الحركة الشعبوية الجمهورية (MAGA) يتبنى مواقف أكثر تشككاً حيال الدعم الأميركي التقليدي لتل أبيب. وفي مقابلته مع صحيفة “ديلي كولر”، أكد ترامب أنه يحظى بدعم كبير من إسرائيل خلال رئاسته، قائلاً: “لا أحد فعل لإسرائيل ما فعلته أنا. من الهجمات ضد إيران إلى القرارات السياسية، قدّمنا دعماً لم يسبق له مثيل”. وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام مثل “سي إن إن” حاولت التقليل من نجاح تلك الخطوات، لكنها كانت، بحسب وصفه، “كاملة وناجحة إلى أبعد حد”.

لكن الرئيس ترامب اعترف بأن نفوذ إسرائيل في واشنطن تغير كثيراً، قائلاً: “قبل عشرين عاماً، كان لإسرائيل اللوبي الأقوى في الكونغرس، أقوى من أي دولة أو مؤسسة أو شركة. أما اليوم فلم يعد بهذا المستوى. إنه أمر مذهل بالنسبة لي أن أرى ذلك”.

وربط ترامب هذا التراجع بظهور أصوات سياسية تقدمية في الكونغرس، مثل النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز ومجموعة “AOC بلس ثري”، قائلاً إنهم “غيروا قواعد اللعبة”، وأصبح من الممكن انتقاد إسرائيل علناً في أروقة السياسة الأميركية، وهو ما كان مستحيلاً في السابق.

كما ذكّر ترامب بأحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر)، التي شهدت هجوماً واسعاً على إسرائيل، قائلاً: “كان ذلك اليوم مروعاً للغاية. لقد رأيت الصور بنفسي. ومع ذلك، أجد أن الناس نسوا ما جرى في ذلك اليوم”.

يقول مراقبون إن تصريحات ترامب تسلط الضوء على معضلة متنامية في السياسة الأميركية؛ فمن جهة، يفاخر الرئيس بأنه الأشد دعماً لإسرائيل، ومن جهة أخرى يقر بأن المزاج العام، خصوصاً بين الأجيال الجمهورية الشابة، لم يعد كما كان، وهو ما قد يضع إسرائيل أمام تحديات جديدة في الحفاظ على مكانتها كحليف استراتيجي لا خلاف عليه داخل الولايات المتحدة