وطنا اليوم:النائب المهندس عدنان مشوقة يسأل الحكومة عن الزراعة

واقع مرير وآمال مرجوة.

نص السؤال:

1. ما هي خطط وبرامج الحكومة لدعم المزارع الأردني في مواجهة ارتفاع كلف الإنتاج الزراعي (المياه، الطاقة، الأسمدة، الأيدي العاملة)؟

2. ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة لتقليل الاعتماد على استيراد الخضروات والفواكه من الخارج، بما يضمن حماية المنتج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني؟

3. ما هي خطة وزارة الزراعة لتنظيم عمليات الاستيراد في مواسم ذروة الإنتاج المحلي، منعاً لكساد المنتجات الزراعية الأردنية وتكبيد المزارعين خسائر مادية؟

4. ما حجم الدعم المباشر أو غير المباشر الذي تقدمه الحكومة حالياً للمزارعين (قروض ميسرة، إعفاءات ضريبية، دعم مدخلات الإنتاج)؟ وهل هناك توجه لزيادته؟

5. ما هي آليات الوزارة في فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية الأردنية، وبخاصة في الدول الخليجية والأوروبية، لتخفيف الضغط عن السوق المحلي وتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج؟