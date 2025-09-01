جماعة الحوثي تعلن أسماء قتلى حكومتها بالهجوم الإسرائيلي

وطنا اليوم:كشفت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، عن أسماء القتلى من حكومتها جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير على صنعاء، وبينهم رئيس الحكومة غير المعترف بها دوليا و9 أعضاء أبرزهم وزراء الإعلام والخارجية والعدل.

وذكرت وكالة أنباء (سبأ) التابعة للحوثيين أن ” التلفزيون الرسمي (قناة اليمن الفضائية التابعة للجماعة بصنعاء) أعلن أسماء شهداء حكومة التغيير والبناء ممن خدموا الشعب بأعمالهم وأعمارهم وقدموا في سبيل الله أرواحهم ودماءهم، الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف ورشة عمل للحكومة يوم الخميس الماضي”.

وإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي، نشرت الوكالة أسماء 9 وزراء أبرزهم وزراء الإعلام هاشم شرف الدين، والخارجية جمال عامر، والعدل وحقوق الإنسان مجاهد أحمد عبدالله علي.

وشملت قائمة القتلى “وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين هاشم أحمد المحاقري، ووزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية رضوان علي الرباعي، ووزير الكهرباء والطاقة والمياه علي سيف محمد حسن، وكذلك وزير الثقافة والسياحة علي قاسم حسين اليافعي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير محمد أحمد باجعالة، إضافة إلى وزير الشباب والرياضة علي أحمد المولد “.

ومن بين القتلى أيضا محمد قاسم الكبسي مدير مكتب رئاسة الوزراء، وزاهد محمد العمدي سكرتير مجلس الوزراء.

والسبت أعلنت جماعة الحوثي مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي، مع عدد من الوزراء جراء القصف الإسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس.

وأوضحت أنهم قتلوا باستهداف إسرائيلي “في ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها”.

والخميس، نفذت إسرائيل هجوما على صنعاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، وإذاعة الجيش الإسرائيلي وإعلام عبري، إنه استهدف “قادة بارزين في جماعة الحوثي”، دون ذكر أسماء بعينها.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: “هاجم سلاح الجو بشكل موجه بدقة هدفًا عسكريًا لنظام الحوثي في منطقة صنعاء”.

ويشن الحوثيون هجمات على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت 63 ألفا و459 شهيدا، و160 ألفا و256 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينيا بينهم 124 طفلا.