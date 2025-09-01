بنك القاهرة عمان
ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر في أفغانستان إلى 622 قتيلاً

وطنا اليوم:قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي إف زد) إن زلزالا بقوة 6 درجات هز منطقة جنوب شرق أفغانستان الأحد، في حين نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن الزلزال تسبب في مقتل 622 شخصا وإصابة أكثر من 500.
وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين محليين أن هناك مخاوف من وفاة المئات في الزلزال.
ونقلت شبكة “إن بي سي” عن مسؤولين في طالبان أن 250 على الأقل تقلوا في الزلزال الذي ضرب شرق البلاد.
وكان المتحدث باسم إدارة الصحة المحلية أجمل درويش ذكر أن 9 أشخاص قُتلوا وأصيب 25 آخرون في إقليم ننغرهار شرقي البلاد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، هز زلزال إقليم هرات في غرب البلاد، وقالت الحكومة الأفغانية إنه أسفر آنذاك عن مقتل 2400 شخص على الأقل.


