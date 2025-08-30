أبطال عمّان الأهلية يتألقون في بطولة غرب آسيا للكاراتيه ويحصدون الذهب

وطنا اليوم-تألق طلبة جامعة عمّان الأهلية خلال مشاركتهم مع المنتخب الوطني الأردني للكاراتيه في بطولة غرب آسيا، حيث أحرز الطالب أحمد الجعفري الميدالية الذهبية في وزن -84 كغم، وتوّج الطالب وسيم محمود فخري سلامة بذهبية وزن -60 كغم، فيما نال الطالب عمر شقرة الميدالية الفضية في نفس الوزن، كما ساهم طلبة الجامعة في فوز المنتخب الوطني بالميدالية الذهبية في القتال الجماعي.

وهنأت جامعة عمّان الأهلية أبطالها الرياضيين على هذا الإنجاز المشرّف، مؤكدة اعتزازها بما حققوه، ومتمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والرياضية.