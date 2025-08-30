بنك القاهرة عمان
اتفاقية تعاون بين عمّان الأهلية والأكاديمية العالمية للصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم-وقّعت جامعة عمّان الأهلية، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العالمية للصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ممثلة برئيسها التنفيذي الأستاذ الدكتور محمد عودة، تهدف إلى تعزيز البحث العلمي والتطوير المشترك، وتبادل الخبرات من خلال المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية المعتمدة دولياً، إلى جانب إطلاق مبادرات توعوية وخدمات مجتمعية تسهم في رفاهية المجتمع وتمكين أفراده.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور عميد كلية العلوم الطبية المساندة الأستاذ الدكتور غالب عريقات، ورئيس قسم السمع والنطق الدكتور فادي السويطي.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية عبر برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، إضافة إلى الاستفادة من برامج التطوير المهني المستمر في مجالات الرعاية الصحية الرقمية، بما يتماشى مع المعايير العالمية ويواكب التطورات التكنولوجية.

من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور محمد عودة أن التعاون مع جامعة عمّان الأهلية يمثل خطوة استراتيجية نحو التشبيك الدولي والشراكات البحثية في مجال الصحة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانة الطرفين إقليمياً ودولياً ويرسخ دورهما الريادي في دعم الابتكار وتطوير الخدمات الصحية الرقمية.

وتشمل الاتفاقية تنفيذ برامج للتطوير المهني المستمر تستهدف مختلف التخصصات الطبية والصحية، بما في ذلك طب الأسنان والتمريض والعلوم الطبية المساندة، إلى جانب عقد ورش عمل وندوات متخصصة في الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن الأكاديمية العالمية للصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي تنظم مؤتمراً عالمياً سنوياً يعد منصة رائدة لنشر أحدث الأبحاث والتطوير في هذا المجال، بما يوفر مظلة مستدامة للابتكار وتبادل المعرفة على المستوى الدولي.


