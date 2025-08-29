توغل إسرائيلي واسع في بلدة عين زيوان بريف القنيطرة السورية

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، أن عددًا كبيرًا من آليات وجنود الجيش الإسرائيلي، اقتحمت قرية “عين زيوان” بريف القنيطرة.

وكشفت قناة “الإخبارية” الرسمية عن “توغل عدد كبير من آليات الاحتلال الإسرائيلي المحملة بالجنود غربي (عين زيوان) بريف القنيطرة الجنوبي”.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت القرية، الأسبوع الماضي، وفقًا للمصادر السورية، توغّلًا كبيرًا للقوات الإسرائيلية في ذات المنطقة.