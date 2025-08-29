توزيع حاويات وتركيب وحدات إنارة بلواء المزار الشمالي

وطنا اليوم:وزعت وزارة البيئة بالتعاون مع بلدية المزار الشمالي حاويات معدنية في المسار السياحي بمنطقة “عراق الطبل” ببلدة عنبة.

وقال رئيس لجنة بلدية المزار الشمالي مهدي نصير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الخميس، إن توزيع الحاويات جاء لتعزيز الوعي البيئي وحمايتها من انتشار النفايات وظاهرة الإلقاء العشوائي في الغابات والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية والمحميات، ولفت إلى أن هذه الخطوة تسهم في رفع الوعي البيئي لدى المواطنين والزوار، مما ينعكس إيجاباً على حماية الموارد الطبيعية وتحسين المشهد الحضري والبيئي.

ودعا نصي الزوار والمتنزهين إلى التعاون والالتزام بعدم رمي النفايات بشكل عشوائي، حفاظاً على البيئة لتحقيق بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.

في سياق آخر، قال نصير إن البلدية بدأت بتركيب وتحديث عدد من وحدات الإنارة الحديثة (LED) بعدد من مناطق لواء المزار الشمالي ضمن المشروع الوطني المقدم من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مبينا ان هذا المشروع جاء في إطار جهود البلدية لتطوير البنية التحتية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.

وبين، أن البلدية ركبت وحدثت 400 وحدة انارة ببلدتي المزار الشمالي وعنبة كمرحلة أولى للمشروع، وسيستكمل التركيب في باقي مناطق اللواء تباعًا وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والفعالية و بإشراف مباشر من قسم الكهرباء والصيانة في بلدية المزار .

وأكد، أن الإضاءة العامة تعتبر عنصرًا أساسيًا في توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين، حيث يسهم ذلك في تحسين حركة المرور، والشعور بالراحة والأمان بين السكان