بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

توزيع حاويات وتركيب وحدات إنارة بلواء المزار الشمالي

29 أغسطس 2025
توزيع حاويات وتركيب وحدات إنارة بلواء المزار الشمالي

وطنا اليوم:وزعت وزارة البيئة بالتعاون مع بلدية المزار الشمالي حاويات معدنية في المسار السياحي بمنطقة “عراق الطبل” ببلدة عنبة.
وقال رئيس لجنة بلدية المزار الشمالي مهدي نصير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الخميس، إن توزيع الحاويات جاء لتعزيز الوعي البيئي وحمايتها من انتشار النفايات وظاهرة الإلقاء العشوائي في الغابات والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية والمحميات، ولفت إلى أن هذه الخطوة تسهم في رفع الوعي البيئي لدى المواطنين والزوار، مما ينعكس إيجاباً على حماية الموارد الطبيعية وتحسين المشهد الحضري والبيئي.
ودعا نصي الزوار والمتنزهين إلى التعاون والالتزام بعدم رمي النفايات بشكل عشوائي، حفاظاً على البيئة لتحقيق بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.
في سياق آخر، قال نصير إن البلدية بدأت بتركيب وتحديث عدد من وحدات الإنارة الحديثة (LED) بعدد من مناطق لواء المزار الشمالي ضمن المشروع الوطني المقدم من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مبينا ان هذا المشروع جاء في إطار جهود البلدية لتطوير البنية التحتية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.
وبين، أن البلدية ركبت وحدثت 400 وحدة انارة ببلدتي المزار الشمالي وعنبة كمرحلة أولى للمشروع، وسيستكمل التركيب في باقي مناطق اللواء تباعًا وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والفعالية و بإشراف مباشر من قسم الكهرباء والصيانة في بلدية المزار .
وأكد، أن الإضاءة العامة تعتبر عنصرًا أساسيًا في توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين، حيث يسهم ذلك في تحسين حركة المرور، والشعور بالراحة والأمان بين السكان


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:01

مؤسسة المدرسة: تعطّش للسلطة

21:53

برعاية النائب هالة الجراح… كرنفال “توجيهي إربد” يكرم المتفوقين

20:42

إعلان قائمة النشامى لمواجهتي روسيا والدومينيكان وديا

20:35

أبو عبيدة يتوعد جيش العدو بـ دروس قاسية وأسر جنود جدد حال اجتياح غزة

20:19

عطوة اعتراف بإطلاق النار على زوجة النائب السابق أبو سويلم

20:09

واشنطن تفرض رسوما جمركية على الطرود الصغيرة القادمة من أنحاء العالم

20:02

عجلون تستقبل نحو 25 ألف زائر لمواقعها السياحية والاثرية والطبيعية

19:55

وزير الخارجية: نتنياهو من يعرقل عملية السلام ولا يريد وقف إطلاق النار في غزة

19:48

واشنطن تلغي تأشيرات وفد فلسطين قبيل مؤتمر حل الدولتين

19:43

رئيس فرسان التغيير يستقبل رئيس الإتحاد العربي للتطوع والوفد المرافق له

19:18

بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية

19:17

من جماليات البيان القرآني .. أهي سِقايةٌ أم صُواعُ المَلِك في سورةِ يوسف

وفيات
وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمنأردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاته