رغد عبدالله.. الأولى على الاردن في التوجيهي بنظامه الجديد

وطنا اليوم:حصلت الطالبة رغد وليد مسعود عبدالله، من مدرسة ذات النطاقين الثانوية في لواء الرصيفة على المرتبة الأولى على مستوى المملكة في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2025 في نظامه الجديد ( جيل 2008).

واستطاعت رغد الحصول على العلامة الكاملة 300/300 ، وهي الوحيدة في المملكة التي أحرزت هذه العلامة.

وأعربت رغد عن فرحتها العارمة بهذا الإنجاز، مؤكدةً أنها كانت تتوقع الحصول على علامة كاملة.

وعلى عكس ما قد يتوقعه الكثيرون من الطلبة الأوائل، تتجه طموحات رغد الأكاديمية نحو الحقول الأدبية والإنسانية، حيث كشفت عن نيتها دراسة أحد تخصصات اللغات والآداب في الجامعة، مدفوعة بشغفها الكبير بالمواد الأدبية ورغبتها في التعمق في هذا المجال الذي تجد فيه ذاتها ومستقبلها المهني