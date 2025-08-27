بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

رغد عبدالله.. الأولى على الاردن في التوجيهي بنظامه الجديد

35 ثانية ago
رغد عبدالله.. الأولى على الاردن في التوجيهي بنظامه الجديد

وطنا اليوم:حصلت الطالبة رغد وليد مسعود عبدالله، من مدرسة ذات النطاقين الثانوية في لواء الرصيفة على المرتبة الأولى على مستوى المملكة في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2025 في نظامه الجديد ( جيل 2008).
واستطاعت رغد الحصول على العلامة الكاملة 300/300 ، وهي الوحيدة في المملكة التي أحرزت هذه العلامة.
وأعربت رغد عن فرحتها العارمة بهذا الإنجاز، مؤكدةً أنها كانت تتوقع الحصول على علامة كاملة.
وعلى عكس ما قد يتوقعه الكثيرون من الطلبة الأوائل، تتجه طموحات رغد الأكاديمية نحو الحقول الأدبية والإنسانية، حيث كشفت عن نيتها دراسة أحد تخصصات اللغات والآداب في الجامعة، مدفوعة بشغفها الكبير بالمواد الأدبية ورغبتها في التعمق في هذا المجال الذي تجد فيه ذاتها ومستقبلها المهني


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:15

وفاة فتى بعيار ناري بالخطأ من قبل والده في عمان

19:07

جامعة مؤتة توضح أسباب رفع رسوم عدد من التخصصات

19:02

قتلى في إطلاق نار بمدرسة بمدينة مينيابوليس الأميركية

17:32

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء أهالي الرملة

16:49

اتفاقية لإنشاء شركة أردنية كازاخية بهدف إنتاج اليورانيوم وتسويقه عالميا

16:43

جامعة فيلادلفيا تستضيف جلسة حوارية شبابية بالتعاون مع معهد السياسة والمجتمع

16:37

انتخاب النائب هدى نفاع عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي

16:02

الملك والرئيس توكاييف يحضران الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأردني الكازاخستاني

15:43

تفعيل رابط نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر

15:32

Zain and UNHCR Renew “Connectivity for Refugees” Initiative Agreement

15:30

زين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تُجددان اتفاقية مبادرة “الاتصال من أجل اللاجئين”

15:14

ما قصة خدمة كليك بلس الجديدة في الأردن

وفيات
وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمنأردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025