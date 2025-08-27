قتلى في إطلاق نار بمدرسة بمدينة مينيابوليس الأميركية

وطنا اليوم:هرعت الشرطة الأربعاء إلى موقع إطلاق نار في مدرسة كاثوليكية في مدينة مينيابوليس بوسط غرب الولايات المتحدة، حسبما أعلن حاكم ولاية مينيسوتا.

وأشارت الأنباء الأولية لسقوط عدد من القتلى والمصابين.

وكتب الحاكم تيم والتز على منصة إكس “أُبلغت عن إطلاق نار في مدرسة أنانسييشن (البشارة) الكاثوليكية وسنستمر في تحديث المعلومات مع ورودها”.

وتأتي الحادثة بعد سلسلة من التقارير الكاذبة عن وجود مطلقي نار في حرم كليات أميركية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة مع عودة التلاميذ من عطلتهم الصيفية.

وقال والتز “أصلي من أجل أولادنا ومعلمينا الذين شهد أسبوعهم الأول في المدرسة هذا العنف المروّع” بدون أن يقدم تفاصيل بشأن ضحايا محتملين.

وتضاربت الأنباء بشأن عدد الضحايا، بينهم أطفال، إذ أفادت وسائل إعلام محلية بأن عدد القتلى والمصابين وصل إلى 20 شخصًا على الأقل.

وقال مسؤولان أمنيان مطلعان على الأمر إن المشتبه به في إطلاق النار لقي حتفه. في وقت كشفت فيه وسائل إعلام أن المشتبه به أطلق النار على نفسه.

وعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحادثة، واصفًا إياها بالمأساوية، مؤكدًا وصول المحققين الفيدراليين من فورهم إلى موقع إطلاق النار، وكذلك تواصل البيت الأبيض مع المسؤولين في منطقة الحادثة للاطلاع على التطورات، خاتمًا منشوره بـ”الدعاء للضحايا”.

وأكد نائب المدير في المدرسة دان بونجينو عبر “إكس” أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية باشروا التقصي بشأن الحادثة.