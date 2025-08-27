بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

قتلى في إطلاق نار بمدرسة بمدينة مينيابوليس الأميركية

51 ثانية ago
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بمدينة مينيابوليس الأميركية

وطنا اليوم:هرعت الشرطة الأربعاء إلى موقع إطلاق نار في مدرسة كاثوليكية في مدينة مينيابوليس بوسط غرب الولايات المتحدة، حسبما أعلن حاكم ولاية مينيسوتا.
وأشارت الأنباء الأولية لسقوط عدد من القتلى والمصابين.
وكتب الحاكم تيم والتز على منصة إكس “أُبلغت عن إطلاق نار في مدرسة أنانسييشن (البشارة) الكاثوليكية وسنستمر في تحديث المعلومات مع ورودها”.
وتأتي الحادثة بعد سلسلة من التقارير الكاذبة عن وجود مطلقي نار في حرم كليات أميركية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة مع عودة التلاميذ من عطلتهم الصيفية.
وقال والتز “أصلي من أجل أولادنا ومعلمينا الذين شهد أسبوعهم الأول في المدرسة هذا العنف المروّع” بدون أن يقدم تفاصيل بشأن ضحايا محتملين.
وتضاربت الأنباء بشأن عدد الضحايا، بينهم أطفال، إذ أفادت وسائل إعلام محلية بأن عدد القتلى والمصابين وصل إلى 20 شخصًا على الأقل.
وقال مسؤولان أمنيان مطلعان على الأمر إن المشتبه به في إطلاق النار لقي حتفه. في وقت كشفت فيه وسائل إعلام أن المشتبه به أطلق النار على نفسه.
وعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحادثة، واصفًا إياها بالمأساوية، مؤكدًا وصول المحققين الفيدراليين من فورهم إلى موقع إطلاق النار، وكذلك تواصل البيت الأبيض مع المسؤولين في منطقة الحادثة للاطلاع على التطورات، خاتمًا منشوره بـ”الدعاء للضحايا”.
وأكد نائب المدير في المدرسة دان بونجينو عبر “إكس” أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية باشروا التقصي بشأن الحادثة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:32

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء أهالي الرملة

16:49

اتفاقية لإنشاء شركة أردنية كازاخية بهدف إنتاج اليورانيوم وتسويقه عالميا

16:43

جامعة فيلادلفيا تستضيف جلسة حوارية شبابية بالتعاون مع معهد السياسة والمجتمع

16:37

انتخاب النائب هدى نفاع عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي

16:02

الملك والرئيس توكاييف يحضران الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأردني الكازاخستاني

15:43

تفعيل رابط نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر

15:32

Zain and UNHCR Renew “Connectivity for Refugees” Initiative Agreement

15:30

زين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تُجددان اتفاقية مبادرة “الاتصال من أجل اللاجئين”

15:14

ما قصة خدمة كليك بلس الجديدة في الأردن

15:05

جيش الاحتلال يعلن : إخلاء مدينة غزة لا مفر منه

14:50

فيديو جديد لنعيم قاسم بلباس عسكري يؤجج السجال عبر المنصات

14:44

العيسوي يلتقي عدداً من كبار الضباط المتقاعدين العسكريين

وفيات
وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمنأردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025